А честно ли в «Голосе 60+» простым людям бороться с профессионалами?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-08T11:22:29+03:00

Коллега пишет: «С самого первого появления в шоу «Голос. 60+» Лидии Музалевой в принципе все стало понятно»

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Сразу скажу: я люблю проект «Голос», и для взрослых, и для детей. На пятницу не планирую походов в театр или кино, разве что изредка, но на следующее утро смотрю в записи на компьютере.

Так что нет у меня острого желания выискивать в проекте недостатки...

Конечно, бывает, злюсь, когда судьи иногда сливают людей с мощными голосами и харизмой, ярких, на которых лично я смотрела бы и дальше с удовольствием. И тут же оставляют тех, кто гораздо слабее, на которых мне смотреть уже не очень хочется. Я уговариваю себя и близких: ну, наверно, нам перед телевизором все слышится иначе, чем им там, в зале. Все же они профессионалы, наверно, лучше знают. Жираф большой, ему видней.

А теперь вот появился «Голос 60+». На первых слепых прослушиваниях что ни участник – то просто восторг! Да их почти всех и взяли.

А вот на вторых слепых... В большом количестве один за другим потянулись, не побоимся этого слова и без обид, звезды прошлого, широкому кругу не известные.

Конечно, грустно: некоторые из них – профессионалы высокого уровня. Как, например, виртуознейший блюзмен Сергей Манукян, или рокер Николай Арутюнов.

Пришла даже великолепная Наталья Нурмухамедова! Я аж на стуле подпрыгнула: боже, как же мы могли про нее забыть? С таким-то голосом, энергетикой?! Ее, правда, не взяли на "Голос 60+", это было бы уж слишком очевидно, что она - звезда,а конкурс все-таки для народа.

Так, видно, сложилась жизнь у пришедших на конкурс профессионалов, что не они, а их же коллеги сидят в судейских креслах, а они выступают перед ними как школяры и трепетом ждут поворота красного кресла.

И ведь у них все хорошо, но все же чего-то не хватает. Славы. Абсолютного признания.

И они, безусловно, имеют на него право. Право на второй шанс. Чтобы их узнали ВСЕ. Вся страна, а не только избранная часть людей. Но на конкурсе для простого народа им делать нечего.

Разве есть против них шансы у тех, кто работал учителем, инженером?! Как пишет коллега Егор Арефьев, «с самого первого появления в шоу «Голос. 60+» Лидии Музалевой в принципе все стало понятно».

Так разве хорошо, когда все понятно? И что понятно: что солистка ансамбля "Калинка", заслуженная артистка России, профессионал, перепоет бухгалтера и учителя? Конечно, понятно, только зачем?

Профессионал может соревноваться только с себе подобными, тогда будет честно. И в финале победить могли и Манукян, и Арутюнов.

Но мне казалась более логичной победа Евгения Стругальского.

Удивительный ведь исполнитель! И главное, не заслуженный артист, а простой человек. Улыбнется – невозможно не почувствовать его обаяние. А голос и манера петь разве не напоминают – и очень близко к оригиналу – Утесова? Ну такой милый! И талантливый!

Так может, сделать в порядке эксперимента еще один «Голос»?

Для профессионалов, которые чуть-чуть недополучили того, что заслужили. Пусть соревнуются друг с другом, так сказать, «заслуженный против заслуженного». Лично мне – очень даже интересно. Назвать можно "Голос. Звезда +"

А против инженера должен выступать учитель. Тем более, что талантов у нас, даже 60+, как оказалось, много. И это будет справедливо.