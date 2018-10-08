2018-10-08T17:49:51+03:00
Общество

С мечтой о доме

В Центре содействия семейному воспитанию №8 дети-сироты учатся самым необходимым навыкам для вступления в самостоятельную жизнь
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Дети подготовили концерт в знак благодарности. Фото предоставлено ООО "Газпром переработка".Дети подготовили концерт в знак благодарности. Фото предоставлено ООО "Газпром переработка".
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В Центре содействия семейному воспитанию №8 мальчишкам и девчонкам, попавшим в беду, всегда рады. Уникальность учреждения в том, что в его стенах созданы настоящие домашние условия. И их уже в голову не придет назвать казенными. Дети живут в «квартирах» и совместно учатся вести домашнее хозяйство. Сразу поясним, квартира в данном случае понятие условное. На самом деле это групповые помещения, обустроенные по квартирному типу. Есть такой формат современного проживания в социальном учреждении, позволяющий развивать навыки самообслуживания, самостоятельной жизни и социальной адаптации. Поводов для радости здесь больше, чем в обычном детском доме, ведь каждый при желании может испечь пирог, посмотреть телевизор, или оформить собственный фотоуголок.

Личное пространство важно каждому. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Личное пространство важно каждому. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Организация стала экспериментальной базой Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы. Цель - не заменить ребенку семью, а сформировать в нем личность. Чтобы, выйдя из детского дома во взрослый мир, выпускник мог в нем раствориться и не чувствовать себя не приспособленным к самостоятельной жизни.

Верным другом центру стала компания «Газпром переработка». И 5 октября в честь дня учителя она передала в дар преподавателям и воспитанникам технику: телевизоры, компьютеры, микроволновки, чайники, холодильники, пылесосы. Рассказывая о благотворительной программе, советник генерального директора ООО "Газпром переработка" Владимир Точилин считает, что с новой современной техникой осваивать премудрости кулинарии и уборки теперь станет легче и приятнее.

На кухне можно собраться за вечерним чаем. Фото предоставлено ООО "Газпром переработка".

На кухне можно собраться за вечерним чаем. Фото предоставлено ООО "Газпром переработка".

- Мы передали детям своего рода "тренажеры", которые помогут научиться готовить, убирать за собой, выполнять необходимую работу по дому, - отметила заместитель начальника службы по связям с общественностью ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова, - здесь живут дети разных возрастов, и чем раньше они привыкнут к "обычной" жизни, тем легче им будет в нее войти после выпуска из Центра".

- К сожалению, большая часть семей асоциальные и дети приходят к нам, когда уже можно кричать караул. У нас практически нет тех, кто попал сюда по причине внезапной смерти родителей. Уходит достаточно много усилий для того, чтобы поменять те модели поведения, которые у детей сформировались. У всех детей характер непростой. Но мы пытаемся договариваться. Обещаем вознаграждение за выполнение просьб. С каждым ребенком приходится работать индивидуально, - признается директор учреждения Денис Бухаров.

Кухня как дома. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Кухня как дома. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Центрсодействия семейному воспитанию №8 взял под свое крыло 52 ребенка. Пока в организации обустроено две квартиры. В конечных планах оборудовать еще двенадцать. В атмосфере царит предвкушение радостных событий. Ближайшим летом ожидается открытие гимнастического зала и кабинета лечебной физкультуры

– Нам необходимо двигаться в том же направлении, - рассказывает Денис Бухаров. - Пока мы не можем себе позволить тот темп, который хотелось бы.

Радостным и волнительным событием дня стал концерт. Воспитанники центра продемонстрировали педагогам и желанным гостям свое творчество. Встреча со зрителем показала открытость и талант детворы.

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