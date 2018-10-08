С мечтой о доме

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-08T17:49:51+03:00

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В Центре содействия семейному воспитанию №8 мальчишкам и девчонкам, попавшим в беду, всегда рады. Уникальность учреждения в том, что в его стенах созданы настоящие домашние условия. И их уже в голову не придет назвать казенными. Дети живут в «квартирах» и совместно учатся вести домашнее хозяйство. Сразу поясним, квартира в данном случае понятие условное. На самом деле это групповые помещения, обустроенные по квартирному типу. Есть такой формат современного проживания в социальном учреждении, позволяющий развивать навыки самообслуживания, самостоятельной жизни и социальной адаптации. Поводов для радости здесь больше, чем в обычном детском доме, ведь каждый при желании может испечь пирог, посмотреть телевизор, или оформить собственный фотоуголок.

Личное пространство важно каждому. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Организация стала экспериментальной базой Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы. Цель - не заменить ребенку семью, а сформировать в нем личность. Чтобы, выйдя из детского дома во взрослый мир, выпускник мог в нем раствориться и не чувствовать себя не приспособленным к самостоятельной жизни.

Верным другом центру стала компания «Газпром переработка». И 5 октября в честь дня учителя она передала в дар преподавателям и воспитанникам технику: телевизоры, компьютеры, микроволновки, чайники, холодильники, пылесосы. Рассказывая о благотворительной программе, советник генерального директора ООО "Газпром переработка" Владимир Точилин считает, что с новой современной техникой осваивать премудрости кулинарии и уборки теперь станет легче и приятнее.

На кухне можно собраться за вечерним чаем. Фото предоставлено ООО "Газпром переработка".

- Мы передали детям своего рода "тренажеры", которые помогут научиться готовить, убирать за собой, выполнять необходимую работу по дому, - отметила заместитель начальника службы по связям с общественностью ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова, - здесь живут дети разных возрастов, и чем раньше они привыкнут к "обычной" жизни, тем легче им будет в нее войти после выпуска из Центра".

- К сожалению, большая часть семей асоциальные и дети приходят к нам, когда уже можно кричать караул. У нас практически нет тех, кто попал сюда по причине внезапной смерти родителей. Уходит достаточно много усилий для того, чтобы поменять те модели поведения, которые у детей сформировались. У всех детей характер непростой. Но мы пытаемся договариваться. Обещаем вознаграждение за выполнение просьб. С каждым ребенком приходится работать индивидуально, - признается директор учреждения Денис Бухаров.

Кухня как дома. Фото предоставлено ООО Газпром переработка.

Центрсодействия семейному воспитанию №8 взял под свое крыло 52 ребенка. Пока в организации обустроено две квартиры. В конечных планах оборудовать еще двенадцать. В атмосфере царит предвкушение радостных событий. Ближайшим летом ожидается открытие гимнастического зала и кабинета лечебной физкультуры

– Нам необходимо двигаться в том же направлении, - рассказывает Денис Бухаров. - Пока мы не можем себе позволить тот темп, который хотелось бы.

Радостным и волнительным событием дня стал концерт. Воспитанники центра продемонстрировали педагогам и желанным гостям свое творчество. Встреча со зрителем показала открытость и талант детворы.