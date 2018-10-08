Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть: Шнуров удалил Instagram

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-08T19:04:55+03:00

Поклонники гадают: у лидера «Ленинграда» началась осенняя депрессия или это продолжение пиара в преддверии концерта в Петербурге

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Почти 4 миллиона человек потеряли сегодня Шнурова. Лидер группировки «Ленинграда» без объявления войны удалил свою страничку в Instagram, где на него было подписано 3,7 миллиона пользователей. Поклонники группы и непосредственно самого артиста тут же разделились на два лагеря, гадая, что сподвигло автора хита «Лабутены» на такой крайний шаг.

- Депрессия, наверное, после развода с Матильдой, - предполагают фанаты. - А тут еще осенний Петербург - хандра, тоска, уныние.

Но были и те, кот преположил, что страничка в Instagram у Шнурова исчезла не просто так. Скорее всего, это часть масштабной пиар-компании Шнурова перед его концертом в Петербурге на Зенит-Арене. Чтобы собрать полный зал, а это, на минуточку, почти 60 тысяч зрителей, Сергей Владимирович светится в каких только можно проектах. Это и шоу на федеральных каналах, и участие в марафонах, фотосессии с Эрмитажными котиками и даже концерт в фургоне на Невском.

- Мы собираем 60 тысяч человек, - с гордостью анонсирует свое шоу Шнуров. - Для новейшей России - это рекорд! Даже зарубежные артисты не собирали такую аудиторию.

Сергей Шнуров удалил себя из Instagram.Фото: СОЦСЕТИ

До концерта остается чуть больше недели и уже можно предположить, что Ленинград действительно установят этот музыкальные рекорд. На сегодняшний день раскуплен весь танцпол, да чего уж там - осталось всего-то 5 процентов нераспроданных билетов. Все они в вип-ложе, где насладиться концертом Шнурова можно от 15 до 60 тысяч рублей.

- И эти билеты продадим в ближайшие дни, - не сомневаются сотрудники билетных касс, которые отмечают ажиотаж, который Шнурову и его пиарщикам удалось создать к шоу.

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