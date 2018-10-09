За драку в кафе Александра Кокорина и Павла Мамаева могут выгнать из сборной России

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-09T14:24:07+03:00

Руководство клуба Зенит уже заявило, что не будет церемониться с Кокориным - терпеть выходки этого форда больше невозможно

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«Зенит» планирует расторгнуть соглашение с нападающим Александром Кокориным, который в минувший понедельник прославился на всю страну выступлением в кафе. Кокорин со своим товарищем Павлом Мамаевым устроили драку в столице, в которой пострадал один человек - директор департамента Минпромторга Дениса Пака. В контракте форварда, вроде бы, есть пункт, позволяющий клубу это сделать в случае грубых нарушений со стороны футболиста. Появился такой пункт неспроста…

Напомним, что вчера утром Кокорин вместе со своим другом полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым избили в московском кафе сотрудника департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадал и генеральный директор научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Но это еще полбеды. Совсем страшно другое: еще до драки в кафе футболисты избили телеведущую и ее водителя. Пострадавший доставлен в больницу. Дело пахнет тюрьмой.

Таким вот образом Кокорин и Мамаев «отдыхали» после состоявшегося в воскресенье в Петербурге поединка «Зенит» - «Краснодар».

Вероятно, руководство «Зенита» не намерено больше терпеть выходки форварда, а их было много: и гулянка в Монте-Карло с шампанским по 500 евро за бутылку, и стрельба на свадьбе, и выезд на встречную полосу.

Мамаева также накажут по всей строгости.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что после перехода зимой 2016 года в «Зенит» Кокорин неубедительно выглядел на футбольном поле, попадая в прессу лишь после инцидентов за ее пределами. Известный в прошлом нападающий «Зенита» Сергей Герасимец говорил тогда автору, что для него «такой футболист, как Кокорин, не существует». Но с приходом в петербургскую команду главного тренера Роберто Манчини нападающий неожиданно преобразился: заиграл на удивление сильно. И кто знает, как выступила бы сборная России на чемпионате мира, если бы за три месяца до его начала Александр не получил тяжелую травму.

В нынешнем сезоне Кокорин стал периодически выходить на поле только в сентябре, до этого он письменно поблагодарил врачей и массажистов, которые помогли ему вернуться в строй. Было видно, что Александр способен серьезно помочь «Зениту». И вот такая безобразная история…

- Мне трудно судить, какое решение примет руководство нашего клуба, - сказал корреспонденту «Комсомолки» известный в прошлом игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов. – Это гораздо все более серьезное дело, чем просто нарушение спортивного режима. Но, думаю, все же не надо торопиться. Лучше подождать, к каким выводам придут правоохранительные органы, дойдет ли дело до суда.

Заявление ФК «Зенит»:

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно».

По словам министра спорта Павла Колобкова, Мамаев и Кокорин, вероятно, никогда больше не будут выступать за сборную России.

Также сегодня появилась информация, что Кокорина и Мамаева задержали в столице. В полиции эту информацию "КП" - Петербург" не подтвердили.

- Информация о задержании не поступала, - прокомментировали нам в ГУ МВД по Москве.

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