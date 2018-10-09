Родники вернулись: мы снова ищем в Ленобласти кристально чистую воду

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-09T17:08:44+03:00

Экодесант «Комсомолки» и блогеров снова в бою – за чистую воду. Фото: Мария Новоселецкая.

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Первый эксперимент чистой воды состоялся в Год экологии. На протяжении трех недель прошлой осени экипажи блогеров, журналистов и партнеров проекта каждые выходные отправлялись в Ленобласть и искали там природные источники.

- Проект родился в моей голове, после того как я пришел на один родник. Вода там была мутная. У меня это вызвало опасения. Вдруг что-то не так? А местные говорили: «Да ты что, вода что надо!» Тогда и появилась идея проверить родники, - рассказывал глава «Сообщества Питерских блогеров» Павел Прокофьев.

Самыми активными участниками проекта оказались наши читатели. Они безостановочно подсказывали заветные адреса.

Увы, проверить все точки тогда не удалось. Но тем не менее более ста природных источников экипажи успели объехать. Команды проекта побывали в Выборге и Приморске, в заповедниках и на монастырских землях, проверили родники на территории садоводческих товариществ и в окрестностях промышленных предприятий…

В 2017 году участники проекта проверили даже знаменитый родник в парке Монрепо. Фото: Илья Крушевский.

Воду отправляли на экспертизу в сертифицированные лаборатории компании «Хваловские воды» и «Росгеологии». И оказалось, что народной молве доверять нужно с оглядкой. Вода почти в каждом третьем роднике была признана непригодной для питья даже после кипячения.

- Вода проверялась на химические и органолептические свойства, - рассказывает коммерческий директор компании «Хваловские воды» Ярослав Ермолаев. - Нагрузка на лабораторию была большая, но это того стоило: мы получили представление о том, насколько реально безопасна и полезна родниковая вода. Порой результаты были очень далеки от привычного стереотипа о чистой воде из самых недр Земли.

В ходе экспертизы выявились и абсолютные лидеры «по чистоте». Например, вода из родника в Сяберском заказнике, особо охраняемой природной территории Ленобласти.

Да, год, посвященный экологии, закончился, но делать добрые дела нужно не только по расписанию. Поэтому «Комсомолка» объявляет о старте второй части проекта «Родники 2.0».

- Весь 2018-й мы продолжали получать отметки новых родников на сайте проекта, - рассказывает Павел Прокофьев. - Сейчас непроверенных родничков снова больше ста.

В этом году выезды экодесантов «Комсомолки» и блогеров будут проходить в течение трех недель октября. Первый выезд состоится уже на этой неделе. Экипажи отправятся в сторону Кингисеппа и Луги. Принцип тот же: на каждом роднике участники проекта забирают пробы воды. Затем термоконтейнер с образцами передается сотрудникам лаборатории, которые проведут проверку по общим показателям: мутность, жесткость и другие параметры.

А чтобы облегчить поиск проверенных нашим десантом родников, «МегаФон» поставит на некоторых из них метки геолокации, которые будут доступны в соцсетях.

Символами проекта стали капли кристально-чистой воды.

КСТАТИ

В этот раз наши экологические экипажи будут не только искать родники с чистой водой, но и подбирать им «опекунов». И это не шутка, ведь, если даже за самым чистым родником не присматривать, он может быстро стать самым грязным. Члены нашего экоэкипажа с грустью отметили, что берега у родников с чистой водой находятся в удручающем состоянии.

Мы верим, что найдутся те, кто будет готов взять шефство и следить за чистотой и порядком у «своих» подопечных. Хороший пример подала компания «МегаФон», которая теперь опекает один из источников в Курортном районе. Здесь благоустроили территорию, сделали лестницу к воде, поставили стенд с информацией о бережном отношении к источнику. Шефство над родником в этом году возьмет и компания «Хваловские воды». Мы обязательно расскажем о ходе благоустройства.

Следить за проектом можно на сайте kp.ru, на портале rodniki.kp.ru и в социальных сетях по хештегу #РодникиЛенобласти.