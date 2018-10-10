«Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге» пройдут с 11 по 13 октября 2018 года

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-10T14:21:52+03:00

С 11 по 13 октября 2018 года в нашем городе состоятся «Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге».

Программа «Таллиннских встреч» 2018 года познакомит жителей города на Неве с современным искусством и историей Эстонии

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С 11 по 13 октября 2018 года в нашем городе состоятся «Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге». Традиция проведения культурных встреч Петербурга и Таллина восходит к 1999 году, когда подобное мероприятие было первый раз проведено в эстонской столице. Представители Таллина провели фестиваль в Петербурге в 2001 году. С тех пор эти встречи проходят в двух городах попеременно раз в два года.

Программа «Таллиннских встреч» 2018 года познакомит жителей города на Неве с современным искусством и историей Эстонии.

11 октября в 19.00 в Эрмитажном театре состоится Торжественное открытие Таллиннских встреч в Санкт-Петербурге. На сцене Эрмитажного театра пройдет совместное выступление музыкантов Петербурга и Таллина, исполняющих старинную музыку. В концерте примут участие ансамбль Hortus Musicus под управлением Андреса Мустонена (Таллин) и ансамбль старинной музыки Владимира Шуляковского (Санкт-Петербург).

12 октября зрителей ждут в Центре искусств и музыки Библиотеки им. В.В. Маяковского. В 11.30 здесь состоится открытие художественной фотовыставки «Таллинн: прежде и сейчас» - фотографии из архива и современные снимки.

В рамках программы пройдет концерт музыкантов г. Таллина. Молодая, яркая, самобытная солистка Диа Мария Дали, обладающая уникальным сопрано, в сопровождении аккомпаниатора Пийа Паэмурру исполнит арии из классических опер, а также эстонские народные песни.

В этот же день в 19.30 Диа Мария Дали даст концерт в малом зале Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга.

12 октября в 15.00 в киноцентре «Великан парк» пройдет показ художественного фильма «Мандарины» и встреча зрителей с известным эстонским режиссером театра и кино Эльмо Нюганеном, сыгравшем в картине одну из главных ролей. Действие фильма происходит в Абхазии во время войны 1992 года, в селе, где живут эстонцы. В 2015 году фильм был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке.

Вечером 12 октября зрители смогут посетить Концерт песен советской эстрады "Кружатся диски" в исполнении молодых солистов эстонской эстрады. На концерте можно будет услышать произведения, которые в советское время исполняли кумиры СССР - Алла Пугачева, Анне Вески, София Ротару, Андрей Макаревич, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Корнелюк, Николай Гнатюк, Леонид Агутин, Леонид Мартынов, группы «Земляне». В концерте примет участие один из авторов и исполнителей «золотых хитов», петербургский певец и композитор Игорь Корнелюк.

13 октября в 19.00 в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет закрытие таллиннских встреч, на котором выступят известные джазовые музыканты двух стран – Сюзанна Александра Велди (Таллин) и Давид Голощекин (Санкт-Петербург).

Программа «Таллиннских встреч» будет способствовать развитию гуманитарных и культурных связей Санкт-Петербурга и Таллина, укреплению дружбы между нашими народами.