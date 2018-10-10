У родников Ленобласти теперь можно найти клад

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-10T14:32:33+03:00

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Новый этап проекта «Родники Ленобласти», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообществом питерских блогеров», официально стартовал! Несколько недель блогеры и журналисты будет проверять воду в природных источниках на качество и чистоту. Первая команда сегодня, 10 октября, уже отправилась в сторону Кингисеппа и Луги. За два дня экологический десант возьмет пробы из нескольких десятков родников, и отправит их на лабораторные исследования.

Вот такие бутылки с подарками смогут найти самые быстрые и внимательные участники квест-игры.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Кроме того, в этом году команды приглашают присоединиться к поискам и жителей Петербурга и Ленобласти – всех, кто внимательно следит за проектом. Правда, искать болельщикам предстоит не столько природные источники, сколько клады, которые спрятали возле них участники автопробегов. В ходе каждого выезда «экодесантники» будут оставлять у двух проверенных родников бутылки с символикой «Родников Ленобласти». Отыщите их, сделайте то, что указано в записке внутри, и получите полезный набор грибника и туриста: плащ-дождевик и Powerbank от официального партнера нашего проекта, компании «МегаФон». Только не забудьте сохранить бутылку – ее нужно будет «обменять» на приз. «Комсомолка», «Родники Ленобласти» и «МегаФон» хотят, чтобы леса региона оставались чистыми.

Кстати, первые подарки можно начинать искать уже сейчас - в селе Кировское и поселке Большая Ижора. Следите за новостями проекта в социальных сетях по хештегу #РодникиЛенобласти.

СПРАВКА «КП»:

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей с самым быстрым мобильным интернетом в России. Согласно результатам замеров, проведенных компанией Ookla в приложении Speedtest среди российских пользователей в 1-2 квартале 2018 года, скорость скачивания у «МегаФон» составляет рекордные 24,68 Мбит/сек.

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"Родники Ленобласти": найдите клад от МегаФон! Большая Ижора..