«Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор»: Стас Барецкий попал в ДТП в Петербурге
Актер, шоумен и бывший участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий стал участником ДТП в Петербруге. Утром он на своей черной «Приоре» на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка влетел под трактор. Удар был приличный - передняя часть легковушки всмятку, водитель - Стас Барецкий - не смог выйти из машины самостоятельно.
Актер Стас Барецкий сломал ногу в ДТП в Петербурге.
- После аварии я поехал в больницу, - рассказал «КП» - Петербург» Барецкий. - Были подозрения, что ногу сломал, и так и оказалось. Врачи наложили мне гипс.
Как произошла авария, Стас не до конца понимает. Трактор почему-то был развернут поперек дороги, когда он влетел в него.
После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today
- Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор. Я даже не понял, откуда он взялся. Но удар был хороший, - сообщил пострадавший.
Причины аварии предстоит выяснить ГИБДД.