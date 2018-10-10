«Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор»: Стас Барецкий попал в ДТП в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-10T16:00:36+03:00

Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_today Фото: СОЦСЕТИ

Шоумен пострадал, когда влетел на «Приоре» в трактор в Петербурге [видео]

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Актер, шоумен и бывший участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий стал участником ДТП в Петербруге. Утром он на своей черной «Приоре» на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка влетел под трактор. Удар был приличный - передняя часть легковушки всмятку, водитель - Стас Барецкий - не смог выйти из машины самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/672711" frameborder="0"></iframe> Актер Стас Барецкий сломал ногу в ДТП в Петербурге.

- После аварии я поехал в больницу, - рассказал «КП» - Петербург» Барецкий. - Были подозрения, что ногу сломал, и так и оказалось. Врачи наложили мне гипс.

Как произошла авария, Стас не до конца понимает. Трактор почему-то был развернут поперек дороги, когда он влетел в него.

После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today

- Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор. Я даже не понял, откуда он взялся. Но удар был хороший, - сообщил пострадавший.

Причины аварии предстоит выяснить ГИБДД.