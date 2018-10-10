2018-10-10T16:00:36+03:00
Происшествия

«Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор»: Стас Барецкий попал в ДТП в Петербурге

Шоумен пострадал, когда влетел на «Приоре» в трактор в Петербурге [видео]
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_todayСтас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_todayФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Актер, шоумен и бывший участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий стал участником ДТП в Петербруге. Утром он на своей черной «Приоре» на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка влетел под трактор. Удар был приличный - передняя часть легковушки всмятку, водитель - Стас Барецкий - не смог выйти из машины самостоятельно.

Актер Стас Барецкий сломал ногу в ДТП в Петербурге.

- После аварии я поехал в больницу, - рассказал «КП» - Петербург» Барецкий. - Были подозрения, что ногу сломал, и так и оказалось. Врачи наложили мне гипс.

Как произошла авария, Стас не до конца понимает. Трактор почему-то был развернут поперек дороги, когда он влетел в него.

После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today

После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today

- Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор. Я даже не понял, откуда он взялся. Но удар был хороший, - сообщил пострадавший.

Причины аварии предстоит выяснить ГИБДД.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники водителя, из-за которого в ДТП погибло 12 человек: Его лишали премии, если маршрутка опаздывала
Близкие шофера признают, что тот иногда выезжал на встречку, чтобы уложиться в очень плотный график. Мужчина 30 лет крутил баранку и ни разу не попался гаишникам [видео]
Новости 24
Машина с девушкой-водителем вылетела в пруд в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократился до 45,5 миллиардов
В Петербурге создали тепловую карту цен на жилье
Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга
Смольный через суд хочет заставить Мариинский театр отремонтировать дом Лермонтова
В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу
В Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы
Дзюба стал игроком тура по результатам голосования болельщиков
По дороге из Петербурга в Смоленск пропал грузовик с колбасой на 3 миллиона рублей
Эннио Морриконе выступит в Петербурге перед своим 90-летним юбилеем
С 22 октября из Петербурга в Выборг запустят еще две пары «Ласточек»
Деминский сад вернули в список зеленых зон общего пользования Петербурга
В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково
Интернет-магазин «Зенита» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
В среду, 10 октября, погода в Петербурге опять «порадует» дождями
В Новой Голландии покажут 70 фотографий Дэвида Боуи
Албин и главы комитетов согласовали строительство храма в Шувалово
Конфликт между учениками в петербургском колледже закончился поножовщиной
Александр Беглов узнал, что волнует петербуржцев
Из-за ремонтных работ перекроют съезд с КАД в сторону Рыбацкого
В Петербурге к концу года благоустроят 571 двор
На Ладожском мосту ремонтируют «задравшийся» стык
В Петербурге открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Араму Оганову