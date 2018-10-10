«Он при мне ни разу не пил»: Тесть Кокорина прокомментировал дебош звезды «Зенита»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-10T20:27:29+03:00

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История с похождениями звезды «Зенита» Александра Кокорина и футболиста Павла Мамаева вот уже несколько дней удивляет всю Россию. Игроки отмечали 10-летие своей дружбы. Но празднество обернулось настоящим дебошем. Футболистов обвиняют в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» и драке с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Полиция уже возбудила уголовное дело за «Хулиганство».

За всеми перипетиями футболиста сейчас следит и его тесть Руслан Валитов, которого новости о драке зятя удивили не меньше, чем других россиян.

Футболисты отмечали 10 лет дружбыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В семье он ведет себя идеально, - пояснил «КП-Петербург» Руслан Валитов. - За шесть лет общения с ним, он при мне ни разу не выпил. Максимум, что может выпить – это пиво. А дочь у меня вообще не пьет, у нее аллергия, как и у меня, на спиртное. У них своя жизнь. Мне 52 года. Я не понимаю, что там они там натворили. Если действительно натворили, понятно, что дурачки. Но у нас там стрельба идет, бывает. Два дня люди поговорили и забыли. Есть резонансные преступления, где люди гибнут, на это внимание не обращают. А здесь решили раскачать мальчишек.

По словам Руслана Валитова, Александра Кокорина все обвиняют, так и не разобравшись в ситуации.

Футболисты отмечали 10 лет дружбыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- То, что он один из лучших спортсменов на сегодняшний день, на это никто внимание не обращает, - негодует Валитов. - Все однобоко: погнали, давайте в грязь загоним. Я считаю, это неправильно. Во-вторых, до конца никто не разобрался вообще. Вот следствие выйдет, скажет: «Да, виноват». И я, имея гражданскую позицию, с этим соглашусь. Я просто не понимаю эти обрывочные вещи. Я привык не делать скоропостижных выводов. Конечно, хочется защищать. Но не буду, потому что не понимаю, че они там натворили. А эти отрывочные картинки. Ну, это картинки, видео.

Тесть Кокорина уверен, что футболист не убегает от следствия.

- Я думаю, что никто не убегал, есть какие-то моменты, - уточнил Руслан Валитов. - Но я в командировке и не знаю всей ситуации. Он нормальный мужик. Мы все не без греха. Сейчас еще пишут, что моя дочь в больнице, а он вот там… Ребенку у них год и два месяца, у него зубы режутся, температура – 40 градусов, поймал какой-то вирус. А из этого сделали какую-то ерунду. Мой внук дома и дочь дома. Конечно, все хорошо у них. Кто-то что-то ляпнул и раздули. Просто грязи накидали. Хорошо, что не написали, что Кокорин еще и дочь мою, и она из-за этого в больнице лежит.

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Только вчера игроки «Зенита» и «Краснодара» бились на поле, демонстрируя красивую игру. А сегодня – новая битва, и, увы, далеко не такая красивая.

Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев около 9 утра пришли подкрепиться в кафе в центре столицы. Ночью почти не спали – после игры сели на «Сапсан» из Питера до Москвы, четыре часа в дороге. В заведении заказали только кофе, но при этом вели себя шумно, на робкие замечания администратора не реагировали. Когда персонал уже отчаялся утихомирить буйных клиентов, на помощь пришли постоянные посетители, которые завтракали в том же зале. Слово за слово, футболисты перешли в наступление и накинулись на оппонентов с кулаками. Пострадавшими оказались крупные чиновники – сотрудники Минпромторга РФ: директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. (подробности)

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