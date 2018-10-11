Алина Кабаева посвятила свою кандидатскую теме подготовки дошколят к художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-11T20:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионка, красавица, а теперь еще и кандидат педагогических наук! Российская гимнастка Алина Кабаева защитила сегодня свою диссертацию в петербургском университете П.Ф. Лесгафта, который окончила в 2009 году.

О своей работе на тему «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике» олимпийская чемпионка рассказывала целых два часа. Волнения на лице Кабаевой видно не было, как никак за плечами две Олимпиады! Пока 35-летняя выпускница защищалась, в коридоре у актового зала толпились юные гимнастки. Переживали и за выступление Алины Маратовны, и предвкушали встречу с ней.

- Мы очень гордимся, что учимся в том же университете, как и великая Кабаева, - с восторгом признаются девочки. - Конечно, всегда равняемся на нее и мечтаем выступать на соревнованиях также, как когда-то блистала она!

Диссертационный совет, как и судьи в Афинах в 2004 году, были восхищены Кабаевой. Все 23 члена проголосовали за присвоение спортсменке степени кандидата педагогических наук. Алина не скрывала своего счастья, принимала поздравления от научного руководителя и других педагогов. А на вопрос корреспондента "Комсомолки" в Петербурге, трудно ли было писать свой научный труд, сказала:

- Нет! Если хорошо знаешь тему, то писать диссертацию совсем не сложно!

Как нам удалось выяснить, официально кандидатская степень будет присвоена Кабаевой чуть позже. После успешной защиты, все необходимые документы направят в Высшую аттестационную комиссию в Москву, после чего в течение двух месяцев ей присвоят новый статус.

- У нас 177 выпускников - олимпийские чемпионы и 456 выпускников - олимпийские медалисты, - с гордостью отметил профессор и заслуженный тренер РСФСР Владимир Таймазов. - Алина Кабаева успешно окончила наш университет, затем закончила аспирантуру и была соискателем у Раисы Терехиной.

Получив кандидатскую степень, спортсменка пообщалась со студентами.Фото: Александр ГЛУЗ

К слову, Раиса Николаевна обучала Алину Кабаеву с момента поступления прославленной гимнастки в вуз. На тот момент в копилке спортсменки уже было золото Олимпиады.