Новости со стройплощадок: как растут новостройки Петербурга

«ФАКТ. Коттеджные поселки»: обустройство полным ходом

Во втором полугодии 2018 года компания «ФАКТ. Коттеджные поселки» все свои объекты сдавала точно в срок, иногда даже с опережением графика. Сейчас в проектах застройщика полным ходом идут работы по обустройству территории и возведению инфраструктуры.

В сентябре завершилась реконструкция участка дороги «Озерки - Ексолово». Благодаря появлению новой трассы путь домой у жителей поселков «ПриЛЕСный», «ПриЛЕСный 2.0», «ПриЛЕСная Усадьба» и «Родные Пенаты» стал еще комфортнее. В строительстве применялись инновационные технологии, что, по словам подрядчика, гарантирует длительный срок использования и износостойкость.

В коттеджных поселках комфорт-класса «Кавголовские Холмы» на 1-й и 2-й очередях переданы в эксплуатацию проезды, система водоотведения, установлены трансформаторные подстанции раньше запланированных по проекту сроков. Кроме того, в поселке полным ходом строится спортивная площадка с футбольным полем. Уже следующим летом жители смогут гонять мяч и устраивать соревнования на собственном поле с искусственным покрытием!

В прибрежном поселке «Сосновый Пляж» девелопер принял работы по обустройству центрального водопровода, системы водоотведения и дорог в 1-й очереди. Кроме того, сейчас в проекте идет монтаж ЛЭП, как и в поселках «Ульяновка» и «Нева-Да». В поселке «Тишь да Гладь», который располагается в Выборгском районе рядом с озерами Мамонтовское и Александровское, за прошедший сезон достроили электросеть.

Для обеспечения безопасности жителей в поселках «ПриЛЕСный» и «Кокосы» было установлено несколько комплектов лежачих полицейских и дорожных знаков к ним, круглое зеркало на опасном перекрестке и фонтанчик с питьевой водой в общественной зоне отдыха. А в очереди поселка «ПриЛЕСный» под названием «Зеленый Квартал» строители ввели эксплуатацию газопровод. Теперь жители очереди могут пользоваться всеми преимуществами магистральной системы. Сейчас жизнь в каждом проекте «ФАКТ.» стала еще комфортнее, а многие владельцы участков смогут встретить Новый 2019 год в собственном загородном доме.

ЖК «Старая Крепость»: на финишной прямой

Строительство второй очереди жилого комплекса, который ГК «РосСтройИнвест» возводит недалеко от станции метро «Девяткино», перешло в финальную стадию.

- Работа кипит. Мы завершаем фасадные работы и работы по устройству холодного остекления балконов. Практически полностью выполнены работы по монтажу внутренних инженерных систем, приступили к пусконаладочным работам. Ведется установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения, завершаются отделочные работы в местах общего пользования, - рассказывает директор по строительству ГК «РосСтройИнвест» Виктор Тарасов. - Параллельно ведем работы по благоустройству окружающей территории и монтажу наружного освещения. Заканчиваем работы по отделке паркинга. Полностью завершены кровельные работы и по прокладке наружных инженерных сетей.

Директор по строительству ГК «РосСтройИнвест» Виктор Тарасов.

Закончить строительство и ввести объект в эксплуатацию застройщик планирует до конца 2018 года, как и указано в проектной декларации. Кстати, ГК «РосСтройИнвест» выступает инвестором строительства пешеходного моста через реку Охту. Благодаря тому что застройщик выделил не только финансовые, но и строительные ресурсы, мост будет торжественно введен в эксплуатацию 15 октября.

ЖК «Я - Романтик»: корпуса сдаются и заселяются

Жилой комплекс компании Seven Suns Development обживается: семь корпусов сданы и заселены, восьмой и девятый готовы к сдаче и ожидают получения необходимых для этого документов. Ключи жильцам будут выданы в срок. Готов и 10-й корпус комплекса - CRUISE APART, и как нетрудно догадаться по названию, это апартаменты - со встроенным паркингом и помещениями под крупный торговый центр. А еще с круглосуточным обслуживанием, консьержем и другими услугами, присущими таким многофункциональным комплексам. Построен CRUISE APART в виде круизного лайнера. Сходство с кораблем добавляют и стеклянные фасады здания. Уже сейчас в корпусе идут повторные осмотры помещений собственниками.

Быстрыми темпами строятся две секции 11-го корпуса, который будет сдан в IV квартале 2019 года. На сегодняшний день на одной из секций строители вышли на отметку 14-го этажа, на другой заливают перекрытия 15-го. Одновременно каменщики производят кладку наружных стен.

А еще в комплексе «Я - Романтик» (как и во всех проектах застройщика) создан соседский центр - место для знакомства, общения и досуга жителей. На базе таких центров проводятся творческие и образовательные мероприятия на некоммерческой основе.

ЖК «Жизнь»: Фасады установлены, балконы застеклены

Завершается строительство первой очереди комплекса (его возводит Seven Suns Development). Практически полностью завершено оформление фасадов домов. Уже сейчас, благодаря ярким тонам и выразительной архитектуре, они выгодно выделяются на фоне остальных построек района. Все коммуникации и сети проведены, стеклопакеты установлены, балконы застеклены. После завершения этих работ строители продолжат установку дверей и закончат различные работы, связанные с коммуникациями и инженерными сетями.

В жилом комплексе «Светлый мир «Жизнь...» завершается строительство первой очереди.

Полностью выполнена стяжка полов в 1-м и 2-м корпусах, внутридомовые инженерные системы (тепло-, водо- и электроснабжения, а также канализации) выполнены на 90%. Параллельно с этими идут работы по благоустройству и озеленению дворов новых корпусов. Застройщик сотрудничает с лучшими питомниками города, которые подбирают зеленые растения для каждого проекта индивидуально - с учетом общей концепции жилого комплекса, особенностей площадок и дворов. Напомним, 1-я очередь ЖК «Светлый мир «Жизнь...» у метро «Звездная» будет введена в эксплуатацию в I квартале 2019 года.

ЖК «Крылья»: полетели вместе навсречу мечте

Компания «КВС» вывела на рынок новые квартиры в ЖК «Крылья» с большим выбором интересных планировочных решений. Здесь представлен целый спектр квартир - от студий до четырехкомнатных, поэтому каждый покупатель сможет подобрать жилье по своему вкусу. Авторская дизайнерская отделка позволит въехать в квартиру сразу, не тратя время и силы на изнуряющий ремонт.

Сейчас в секциях комплекса ведутся работы по устройству армокаркасов и бетонированию стен на 16-м этаже. Производится монтаж лестничных маршей, вентиляционных блоков. Строители приступили к работам по утеплению фасадов здания минераловатной плитой. Выполняются электромонтажные работы по затяжке кабеля.

Жилой комплекс «Крылья» расположен в Московском районе, где развита социальная и коммерческая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, близость к красивейшим пригородам: Гатчина, Пушкин, Павловск. Также недалеко расположен аэропорт Пулково. Отсюда можно добраться в любой уголок своей мечты.

Только в октябре покупателей недвижимости в ЖК «Крылья» порадуют приятными скидками на квартиры и акцией «Ужин в подарок от КВС» - она позволит достойно отпраздновать такое важного события, как покупка квартиры.

ЖК «Северная долина»: 21-й квартал на старте

Госстройнадзор выдал компании «Главстрой - Санкт-Петербург» разрешение на строительство новых корпусов и закрытых автостоянок в составе 4-го этапа 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина». Застраиваемая территория ограничена Толубеевским проездом, улицами Шишкина и Заречной. На территории площадью 9,6 га будут возведены 13 жилых домов, рассчитанных на 3943 квартиры. Максимальная высотность новых корпусов - 25 этажей. Также планируется построить две надземные автостоянки закрытого типа на 998 машиномест.

21-й квартал «Северной долины» станет кварталом повышенной комфортности, построенным по новым стандартам компании. Квартиры в новых домах проекта обладают продуманными планировочными решениями различных форматов. Также в них предусмотрено сразу несколько видов отделки.

В жилом комплексе «Северная долина» скоро появится 21 квартал.

- При проектировании корпусов нового 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» особое внимание уделяется квартирографии домов, оформлению мест общего пользования и входных групп, а также благоустройству прилегающей территории, - говорит директор по продажам «Главстрой - Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - Благодаря такому подходу, наши покупатели получат более широкий выбор квартир с практичными и продуманными планировками. При этом наличие собственного машино-места в новом большом паркинге позволит не беспокоиться о сохранности автомобиля, а также освободит дворовое пространство в домах нового квартала.

