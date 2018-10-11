Петербург, или Ленобласть: где лучше жить?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:18:03+03:00

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Изучая варианты покупки жилья, мы в первую очередь смотрим на цены и на то, сколько придется добираться до работы. Но если выбор стоит между Петербургом и новостройками Ленобласти, то стоит копнуть поглубже. А еще сравнить стоимость продуктов, ставки по «коммуналке» и налогам и даже возможности для развлечений.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Считается, что если жить на территории области, то добираться на работу в город придется долго. С одной стороны, если поселиться где-нибудь в удаленном районе Ленобласти, то так оно и будет. С другой - квартира на границе города и области с точки зрения транспортной доступности может оказаться ничуть не хуже городского варианта. Например, доехать до центра Петербурга из Всеволожска можно гораздо быстрее, чем из Купчино.

А на самом деле в любом мегаполисе и его окрестностях легко и быстро добираться на работу реально только в том случае, если вы живете рядом с метро. Тогда время на дорогу можно рассчитать вплоть до минуты. Если пользоваться личным или общественным транспортом, то всегда есть риск застрять в пробке или не успеть на нужный автобус. Так что скорость и удобство зависят не от того, расположен дом в городе или области, а от правильно проложенного маршрута и выбранного для поездки времени.

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Тут областные новостройки выигрывают у городских. Так, средняя стоимость квартиры-студии в Петербурге - от 2,5 до 3 млн рублей, однокомнатной - не меньше 3 - 4 млн. В Ленобласти стоимость жилья, конечно, меньше. Самые привлекательные расценки - в удаленных районах, где просторную однокомнатную квартиру можно найти и за миллион, а за два - стать хозяином хорошей «двушки».

Чем ближе к Петербургу, тем дороже, но разница (хоть и небольшая) все равно есть. Например, в новостройках Мурино, Девяткино, Кудрово, Шушар стоимость квадратного метра жилья в среднем на 10 - 20 тысяч ниже, чем в городских проектах.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Еще один принципиальный для будущих жильцов момент (ведь отдавать ребенка в садик или в школу, скорее всего, придется по месту регистрации). В вопросах «социалки» самые застраиваемые районы Петербурга и прилегающие к нему территории Ленобласти находятся в равных условиях: садиков и школ в новеньких жилых кварталах на первых порах может не хватать. Но чем дальше от мегаполиса, тем проще пристроить ребенка в детские образовательные учреждения. Авот попасть на прием к врачу в городских поликлиниках жители области могут без проблем, достаточно прикрепиться к выбранному медицинскому учреждению.

ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ

Если сравнивать социальные выплаты и пособия на территории Петербурга и Ленобласти, то в городе они выше. Хотя разница не критичная. Пожалуй, самое большое отличие в размере суммы материнского капитала (в городе - 140 тысяч рублей, в Ленобласти - 117 тысяч). А в остальном суммы похожие, с разницей в одну-две тысячи рублей. Например, в первом квартале этого года официальный прожиточный минимум, из которого рассчитываются социальные пособия, в Ленобласти составил 9725 рублей, в Петербурге - 10 862 рублей.

При этом если покупать квартиру с господдержкой, то за счет более низких цен на территории области можно за те же деньги подобрать более комфортный вариант.

КУЛЬТУРА И РАБОТА

Близость Эрмитажа, разводных мостов и прочих достопримечательностей Петербурга большинство покупателей квартир, как показывает практика, особо не волнует. Доехать до любимого музея и попасть на городские праздники для жителей области не проблема, а вот найти в регионе высокооплачиваемую работу гораздо сложнее. Поэтому жители ближних районов области предпочитают трудоустраиваться в Петербурге. То же самое с детскими досуговыми центрами и кружками: в областных районных центрах они есть, но в Петербурге выбор больше и интереснее.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ

Стоимость продуктов и коммунальных услуг в Петербурге и Ленобласти вполне сопоставима. Разница, конечно, есть, но небольшая. К примеру, одноставочный тариф на электричество для квартир с газовыми плитами в городе составляет 4,53 руб./кВт·ч (с электроплитами - 3,40 руб./кВт·ч), для области - 4,07 и 2,97 рубля соответственно.

Раньше многие предприимчивые горожане предпочитали регистрировать свои автомобили на территории области, чтобы сэкономить на налогах. Сейчас много выиграть на этом не удастся. Разве что мощность вашего авто не превышает 100 л. с. - для таких машин в области сохраняется льготная ставка на уровне 16 руб./л. с. (в Петербурге - 24 рубля). В итоге реальная экономия областного жителя - не больше 400 рублей в год. А вот владельцы грузовиков от 200 до 250 л. с. в городе платят на 2 - 2,5 тысячи рублей меньше, чем в области.

Региональный коэффициент при расчете стоимости ОСАГО в области составляет 1,6, в Петербурге - 1,8. Для аккуратного водителя с большим стажем разница невелика, а вот неопытные новички с городской пропиской вполне могут раскошелиться на лишние 10 тысяч рублей в год.

КСТАТИ

Жить за городом скучно? Неправда!

В коттеджных поселках компании «ФАКТ.» социальная жизнь семей не ограничена рамками участка. Застройщик регулярно проводит в своих проектах масштабные праздники, познавательные мастер-классы, спортивные соревнования, ярмарки и другие мероприятия.

Фото предоставлено компанией "ФАКТ.".

Впрочем, судите сами: только в 2018 году в коттеджных поселках «ФАКТ.» прошло три больших и ярких праздника, восемь мастер-классов, три массовых спортивных турнира, одна спартакиада, три ярмарки и 20 футбольных матчей. А ведь год еще не закончен!

Пожалуй, самой трогательной и объединяющей стала акция «В каждой семье есть герой», приуроченная ко Дню Победы. В мае жители поселков при поддержке компании «ФАКТ.» и партнера создали памятную аллею: семьи высадили 40 именных деревьев в честь своих близких - участников Великой Отечественной войны.

Очень ярким и запоминающимся для жителей поселков «ПриЛЕСный» и «Кокосы» стал сентябрь. Здесь прошла серия атмосферных ярмарок растений с садовыми центрами «Все в Сад». Более 150 жителей поселков создали 20 авторских клумб под руководством ландшафтного дизайнера. Шесть счастливчиков получили растения в подарок, а маленькие садоводы честно заслужили сладкие подарки от компании-партнера, проявив свои познания в области ботаники.

- С покупкой участка наша история дружбы и партнерства с клиентом только начинается. Мы не просто строим поселки, а создаем комфортные пространства для приятной и активной жизни семей за городом, - говорит директор по маркетингу компании «ФАКТ.» Анна Семенищева. - Мы разделяем ценности наших жителей, поэтому они охотно рекомендуют свои поселки друзьям и знакомым, формируют добрососедское сообщество. Организация досуга и проведение мероприятий помогают нам наполнять каждый проект особенной позитивной энергией.

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