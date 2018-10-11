В Петербурге оштрафовали пять кафе «Суши Wok», в Ленобласти – закрыли дюжину

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-11T16:23:04+03:00

В заведениях с суши и роллами нашли антисанитарию, просрочку и сальмонеллу

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На прошлой неделе в столице закрыли 63 ресторана быстрого питания «Суши Wok», их работу приостановили на срок от двенадцати до девяноста суток. Причина – сальмонелла, которую в июле нашли в суши и роллах.

Вслед за белокаменной шерстить принялись и суши-кафе северной столицы. Из 87 заведений «Суши Wok» Петербурга и Ленобласти нарушения нашли в семнадцати. Повод все тот же, обращения недовольных клиентов.

НЕБЕЗУПРЕЧНАЯ ПЯТЕРКА

Жители города на Неве жаловались на пять ресторанчиков «Суши Wok». К ним-то и направились инспекторы с выездными проверками: тотальную инспекцию всей сети устраивать не стали.

Во всех пяти заведениях, работающих под вывеской «Суши Wok», нашли нарушения. Среди них – несоблюдение технологии приготовления, антисанитария, просрочка (в том числе ее продажа), отсутствие документов на продукты.

Часть кафе живет в ожидании закрытияФото: Артем Килькин

– По результатам лабораторных исследований, выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, – отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Нечистых на руку сушистов оштрафовали в общей сложности на 131 тысячу рублей, а зараженные яства уничтожили. Рестораторов одного из пяти кафе отдали под суд, чтобы приостановить его работу.

ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА

В Ленобласти с восточными деликатесами ситуация еще страшней. В «Суши Wok» в деревне Новое Девяткино под Всеволожском несколько клиентов подцепили сальмонеллу. Повара заворачивали в рис и нори микробы.

– За многочисленные грубые нарушения в суд передали протокол о временном запрете деятельности, – сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти. – Решением суда деятельность кафе приостановлена на тридцать суток.

С июля по сентябрь в Ленобласти проверили еще одиннадцать адресов. Все их закрыли на сроки от тридцати до девяноста суток: кулинары не соблюдали технологию приготовления, ютились на слишком маленьких площадях, не убирали цеха и не мыли руки. «Грязной дюжиной» по сей день занимаются суды и прокуратура.

БЛЮДО РИСКА

Рестораном с сальмонеллой заправляет индивидуальный предприниматель Татьяна Аббасова. Бизнес-леди работает под вывеской «Суши Wok» по договору франшизы. Как и все остальные нарушители.

– Как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть конкретные имя, фамилия и отчество, – отмечает глава региональной общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. – Бренд не может отвечать за ИП. Есть стандарты, но придерживаться их или нет – решение предпринимателя. Другое дело, что есть положительные примеры мировых брендов с ресторанами по всему миру. Если хозяин бренда не проводит аудитов, не достаточно контролирует, то сам же подрывает доверие к себе.

Сам бренд ответственности за чистоту и вкусноту в кафе, по сути, не несетФото: Артем Килькин

Хозяин бренда, компания «Суши Wok», ситуацию вокруг закрытых ресторанов комментировать не стала.

– Суши всегда были самым рисковым блюдом, – добавляет Всеволод Вишневецкий. – Причины две. Первая – неправильное хранение рыбы, по сути, сырой: предприятия не соблюдают санитарные нормы, экономят на дезинфицирующих средствах, не моют регулярно инвентарь, оборудование, цеха. Вторая – персонал: к работе допускают людей без медкнижек и медосмотров. То есть они могут быть даже больны.