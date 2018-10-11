Как изменились дворы Петербурга за 300 лет

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-11T17:03:16+03:00

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Проходной двор, задний, двор-патио и «колодец» - каких только дворов на свете не бывает. И все они есть в Петербурге. Гордость города! И предмет романтических воздыханий туристов. Тысячи людей каждый год рассчитывают услышать шаги Раскольникова, увидеть небо над настоящим петербургским «колодцем» и заблудиться со своей второй половинкой в паутине проходных дворов. Но если откинуть легенды и романтику, то двор - это еще и архитектурное сооружение, роль которого меняется с каждой эпохой.

У истоков Петербурга: за парадными фасадами

Изначально дворы использовались исключительно для хозяйственных нужд. Вид имели неприглядный. Хотите прогуляться? Добро пожаловать в сады, парки и на набережные - там и простор, и воздух. Дворы-колодцы - визитные карточки Петербурга. Холодные даже в самый зной, тихие, а порой жутковатые, они наполнены особой атмосферой. А появились такие дворы благодаря особенностям застройки, которая велась по четкому плану. Богатые дома возводились по строгим линиям - «единою фасадою», как велел Петр I. За парадной частью уже в беспорядке располагались хозяйственные постройки - дровяные и сенные сараи, конюшни, бани, кухонные корпуса и флигели. Со временем на свободных участках за «спиной» дорогих особняков стали массово строить доходные дома, которые росли вверх на пять, а то и шесть этажей! Места мало - потребности большие. Так и возникали строения самой необычной формы, соединявшиеся друг с другом. А где-то в глубине «комплексов» появлялись дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами. В то время такие дворы имели исключительно практическое значение. Ни о какой особой атмосфере и эстетике тогда, понятное дело, речи не шло.

СОВЕТСКИЙ ДВОР

В классическом дворе 1950 - 1960-х царила строгая иерархия возрастов и ценностей. Лавочки - место для пожилых, деревянные столы - для мужских компаний, задний двор с кустами акаций и густой травой - для молодежи. Любой из взрослых мог сделать замечание детворе, и родители смотрели на это совершенно спокойно. Представители старшего поколения с ностальгией вспоминают времена, когда телевизор был редкостью, а компьютеров не водилось вовсе, когда в каждом дворе все вместе заливали катки, строили горки, играли в домино, чинили автомобили, сушили белье, играли свадьбы и воспитывали детей. Это было время, когда весь двор жил общей и очень насыщенной жизнью.

Но шло время, жилья не хватало. В Петербурге началось массовое строительство хрущевок и брежневок, дворы в которых в большинстве своем стали проходными, хотя и сохранили места для отдыха. Окончательно классический советский двор в Петербурге убила уплотнительная застройка, которая развернулась в начале нулевых. В кварталах появлялись новые дома-высотки, а в лексиконе горожан исчезло само понятие «двор». Дети выходили «на улицу», машины стали ставить на обочины, а жильцы практически перестали общаться. «Выйти погулять» означало либо отправиться в очередной торгово-развлекательный центр, либо поехать в парк или на природу.

Владельцы устанавливали кованые ограды с витиеватыми узорами, скульптуры, устраивали аллеи и фонтаны.

XVIII - XIX века: европейские усадьбы

С середины XVIII века вместе с типовыми петровскими постройками в Петербурге стали появляться настоящие усадьбы. Между «красной линией» проспекта и центральным фасадом особняка создавалось свободное пространство, которое становилось лицом дома. Владельцы его облагораживали: устанавливали кованые ограды с витиеватыми узорами, скульптуры, устраивали аллеи и фонтаны. Красоту создавали и тогдашние «ландшафтные дизайнеры» - садовники строго следили, чтобы кустики были идеально подстрижены, а весь сезон бесснежья на клумбах цвели в особом порядке цветы. По-сути, это были прообразы будущих дворов современного типа. И многие сохранились до сих пор: Музей-усадьба Державина, Фонтанный дом, усадьба Демидовых.

После революции: народные дворы

Двор 20 - 30-х годов - это «продолжение» коммуналок. Там стирали, сушили белье, готовили и общались. Виной всему - пресловутый квартирный вопрос. После революции просторные апартаменты «буржуев» поделили на маленькие клетушки. Люди с трудом ютились на выделенных метрах, поэтому жилое пространство начало выходить за пределы комнат. И двор становится всем сразу: клубом для мужчин, где они встречаются с друзьями, выпивают, пропускают партейку в домино и шахматы; кухней и прачечной для женщин, где они обсуждают новые рецепты и свежие сплетни с соседками, сушат белье; для детей - это отличное место для игр. Во многих дворах держали домашний скот - особенную любовь к нему питали горожане, недавно переселившиеся из деревень. Такой двор был коммуналкой расширенного формата. Все всё друг про друга знали, никаких тайн утаить не было возможности. Ничего личного, только общественное.

А еще это было и опасное место, где царили свои правила. Поэтому за послереволюционными дворами тянулась криминальная слава. Здесь хулиганили, сквернословили, чужака могли запросто ограбить.

После войны: ускользающий мир

После войны усадьбы, ставшие памятниками архитектуры, реставрируют, а дворы-колодцы благоустраивают. Жильцов заставляют убирать хлам, сносить дровяные сараи (город постепенно переходит на газ и центральное отопление), запрещают держать во дворах скотину. В середине прошлого века исчезла дореволюционная схема, когда у каждого дома было свое хозяйство. Дворы утратили статус пространства, принадлежащего только жителям конкретного дома, перестали быть «своими». Дворники больше не закрывали на ночь ворота и не присматривали за чужаками. Выглядеть после этого дворы стали лучше, но потеряли свою «домашнюю атмосферу», которую создавали лавочки, столы, укромные уголки, стали пустыми и отчасти безжизненными.

НАШИ ДНИ

Новые дворы, которые только создаются в Петербурге, относятся к сфере ответственности застройщиков. Именно они сегодня решают, как будет выглядеть пространство для отдыха и общения жильцов.

ЖК «Светлый мир «Я романтик».

Образ жизни петербуржцев меняется стремительно. И дворы даже за одно десятилетие поменялись до неузнаваемости. Из заасфальтированной парковки они постепенно превращаются снова в место встреч и общения. Правда, сегодня застройщикам приходится гораздо тяжелее, чем их предшественникам. Попробуй-ка конкурировать с современными гаджетами и развлекательными центрами. И все же лучшие современные дворы умело подстраиваются под наши потребности. Хотите ощущать свободу и при этом быть в безопасности? Просторная, но закрытая территория новых дворов вам это обеспечивает. Хочется постоянно узнавать что-то новое и общаться с людьми? Грамотное зонирование и разновозрастные площадки помогут и в этом. Не хватает времени на поездки за город? Многие жилые комплексы «впускают» природу прямо во дворы.

Все чаще во дворах Петербурга есть Wi-Fi, зоны для барбекю, площадки и оборудование для занятий спортом, а жильцы с легкой руки строителей узнали, что такое буккроссинг.

ЖК «Светлый мир «Я романтик».

И пусть на первый взгляд современные дворы не имеют ничего общего с историческими «колодцами» и ностальгическими советскими двориками, они многое унаследовали от своих предшественников. И заняли почетное место в «энциклопедии дворов Петербурга».

Алексей БУШУЕВ, директор по продажам компании Seven Suns Development.

Алексей БУШУЕВ, директор по продажам компании Seven Suns Development:

- Дворы жилых домов - это не менее важное пространство, чем собственная квартира. Атмосфера уюта, спокойствия и комфорта должна ощущаться с первых шагов по придомовой территории. Все кварталы «Светлый мир» строятся по концепции «дворы без машин», что обеспечивает безопасность для играющих детей, а также чистоту воздуха внутри каждого комплекса. К тому же мы ответственно подходим к озеленению территории, используя растения и деревья, которые поглощают пыль и выделяют как можно больше кислорода. Каждый двор оборудован детскими игровыми площадками из гипоаллергенной древесины органической робинии. Поддерживать себя в хорошей физической форме помогут тренажеры WorkOut, площадки для игр в баскетбол и волейбол, места для занятий йогой.