В Гатчине прогремел взрыв: два человека погибли, под завалами ищут остальных

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-19T19:28:04+03:00

На месте уже работают спасатели. Взрыв произошел на складе пиротехники [видео]

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Сильный взрыв прогремел сегодня, 19 октября близ завода "Аванград" в городе Гатчина Ленинградской области. ЧП произошло в 17.00 - на воздух взлетела пристройка пиротехнического завода. Очевидцы в соцсетях уже массово публикуют видео и фото последствий взрыва. Судя по кадрам, с места происшествия валит густой черный дым, а очевидцы сообщают, что в округе ощущается сильный запаха пороха.

- Взорвался полностью кирпичный ангар, туда 7 скорых поехало, если кто-то был там, то вряд ли выжил, - пишут очевидцы в соцсетях.

Взрыв в Гатчине.По предварительным данным, взрыв прогремел на пиротехническом заводе. Под завалами могут находиться люди

Кроме того, громкий хлопок спровоцировал включение сигнализаций у автомобилей.

- Это действительно было страшно, у нас дом шатнуло и открылись балконные двери от волны, - рассказывают в соцсетях.

А в пресс-службе губернатора области Александра Дрозденко добавляют: в соседнем доме взрывная волна выбила 9 окон.

На месте взрыва сейчас работают спасатели.

Вот так сейчас выглядит территория завода. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Ленобласти

- Произошел технологический взрыв на заводе, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе МЧС РФ по Ленинградской области. - В данный момент известно о двоих погибших и двоих пострадавших. Под завалами ищут еще людей.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочих на заводе «Авангард» близ города Гатчина. По данным следователей, взрыв произошел на складе пиротехники.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека), - пояснили в СК.

Губернатор Леноблатси сообщил также, что на мсете организован подвоз воды и питания для работающих служб.

- Предварительно причина взрыва нарушение техники безопасности.

Завод «Авангард» в Гатчине – это крупнейший в Россиипроизводитель пиротехники. Территория предприятия оцеплена, движение поездов по соседней железной дороге остановлено.