Это просто "Праздник" какой-то: Режиссер "Коллектора" снимает черную комедию о блокадном Ленинграде

12 Окт. 23:14 2018-10-12T23:59:30+03:00

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Если "блокада Ленинграда" и "праздник" для вас не синонимы, значит, ваше имя не Алексей Красовский. Это режиссер, снявший фильм "Коллектор". И теперь он задумал черную комедию о Ленинграде в годы блокады. Уже и название придумал - "Праздник".

- Блокадный Ленинград. Семья, живущая "на собом положении", тайно встречает Новый год за обильным столом. Но неожиданно в доме появляются незванные и голодные гости. Действие "Праздника" происходит в течение одной ночи - с 31 декабря на 1 января. Героев в кадре шесть, еще один за кадром,- так вкратце рассказывает о своем замысле режиссер.

Декорации - огромная новогодняя елка, украшенная новогодними игрушками, на столе будет курица и шампанское. Но курицу некому приготовить. Кухарку, которая кормила семью Воскресенских, накануне забрали. А тут еще гости пришли - голодная девушка, которую привел младший сын, и незнакомый мужчина со старшей дочерью.

- Это история про людей, которые даже в самые трудные времена умудрялись жить лучше всех. Такое было, такое все еще есть, и хочется, чтобы такого больше не было. Вот, почему мы хотим снять это кино. И хотим снять его с вашей помощью, - говорил режиссер, объявивший сбор средств на съемку "Праздника" о блокадном Ленинграде.

Нормы выдачи хлеба. Архив "КП"

По словам авторов фильма, они, конечно, пытались найти деньги на блокадный "Праздник" обычным способом - через спонсоров и продюсеров. Но после скандалов вокруг "Матильды" и "Смерти Сталина" люди с деньгами не хотят рисковать. Но и режиссер откладывать свою идею в долгий ящик тоже не захотел. И сам стал продюсером. А народ, чем мог, помог.

Согласно информации на краудфандинговой платформе "народного финансирования" Planeta.ru, авторам проекта удалось собрать 127 тысяч 77 рублей. Из заявленных полутора миллионов. В общем, "Празднику" все же быть.

- Как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще светлая и новогодняя. Большая часть работ уже позади. Мы сняли фильм, и сейчас находимся в стадии монтажа. Скоро предстоит озвучание. И я верю, что скоро мы этот фильм доведем до зрителя, и все будет хорошо. И даже лучше, - говорит режиссер.

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