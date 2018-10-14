Актриса, сыгравшая Пугачеву в сериале «Охота на певицу»: «До начала съемок я не знала, что Аллу Борисовну хотел убить маньяк»

14 Окт. 23:00 2018-10-14T23:35:04+03:00

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Ее песни знают наизусть три поколения, о ее мужьях и детях знает вся страна. Однако остались еще некоторые темные пятна в биографии примадонны Аллы Пугачевой, о которых мало кто знает. К 70-летию знаменитый исполнительницы снимают сериал о не известных фактах из ее жизни. Создатели решили рассказать детективную историю о том, как кумира миллионов преследовал маньяк.

Главную роль исполнит еще не успевшая засветиться на больших экранах 27-летняя Анна Христич. Она только в 2016 году закончила институт искусств, за плечами всего несколько проектов: «Тайны следствия», «Мажор» и короткометражка «Отвернись». Почему именно ей предложить сыграть примадонну и как вообще проходили съемки, будущая звезда рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Анна Христич

- Я с детства мечтала стать актрисой и сыграть именно примадонну, - не скрывает Анна. - Не думала, что когда-нибудь мои планы реализуются. Когда меня утвердили на эту роль, я почувствовала невероятное счастье. Это подарок, и страх, и большая ответственность одновременно. Чтобы максимально передать образ Аллы Борисовны, я просматриваю видео ее выступлений и интервью. Но часто ловлю себя на мысли, что не работаю, а просто заворожено наблюдаю за ней.

Кстати, на роль певицы пробовались многие знаменитые актрисы, но режиссер остановил свой выбор именно на Анне. Один из самых весомых аргументов – внешнее сходство. У Христич такая же рыжая копна волос и проникновенный взгляд, как у молодой Аллы Борисовны.

В основе сериала реальная история из жизни Пугачевой, которую в конце 70-х годов грозил изнасиловать и убить маньяк Анатолий Нагиев по прозвищу «Бешеный». Он родился в Курске и уже в 17 лет попал в тюрьму за изнасилование. В колонии, где он сидел, каждый день крутили песни Аллы, поэтому к моменту его выхода из тюрьмы, через три года, Нагиев был буквально помешен на певице. После долгих месяцев слежки, маньяку все-таки удалось подобраться к певице достаточно близко, он подкараулил ее в подъезде. К счастью задуманное ему осуществить не удалось, его спугнула консьержка, а после, задержали правоохранительные органы.

Маньяк Анатолий Нагиев, охотившийся на певицу. Фото: архив Амир Сабитов

- О том, что за Аллой Борисовной следил маньяк, я не знала и была шокирована, - призналась Анна. – Каких только испытаний не пришлось преодолеть!

Поговаривали, что после этой истории Алла Борисовна еще много лет вычеркивала город Курс из своего гастрольного графика.

Планируется ли личная встреча с примадонной и как она сама относится к тому, что о ее личной жизни снимают фильм, создатели не говорят. В любом случае съемки идут полным ходом. Премьера пройдет в апреле 2019 года, к юбилею Пугачевой.