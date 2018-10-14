Шоу «Замуж за Бузову»: поклонники обвинили Ольгу в неискренности и остались недовольны ее выбором

14 Окт. 23:00 2018-10-14T23:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером случился Happy end, Бузова нашла наконец свое счастье. По крайней мере, завершилось шоу «Замуж за Бузову». В финале Оля сказала «Да» и выбрала сыровара из Суздаля Дениса Лебедева.

Правда, чтобы разбавить финал неожиданным поворотом, создатели шоу решили внести драматизма. Валентин Коробов, которого выгнали с проекта в начале шестой серии из-за того, что он подрался с участниками шоу, вдруг вновь появился в финале.

- Меня выкинули, - написал тогда Валентин у себя в соцсетях. - Я не хотел уходить, но остаться мне не дали.

Появление Вали в финале было эффектным. Ради Оли он прошел пешком почти 200 км, преодолел путь из Неаполя в Рим. Его избили, ограбили, но он все же не сдался и достиг своей цели. Однако Бузова поступок Валентина не оценила, попросила мужчину возвращаться в Москву и жить своей жизнью.

Шоу завершилось, невеста в свадебном платье, красивый поцелуй в конце. Но поклонники певицы недовольны. Сразу после объявления результатов Бузову засыпали гневными комментариями в соцсетях. Фанаты обвинили Ольгу в неискренности и что все ее действия были по сценарию. Во-первых, победу Денису пророчили с самого начала проекта. А во-вторых, Ольга по-прежнему одна. Она ведь постоянно делится видео из своей жизни. Ну и в-третьих, фанаты не поняли пост Ольги, который она оставила в соцсетях: «The End. Спасибо ТНТ за все. Nocomments».

Вот что пишут фанаты:

«Предлагаю отписаться от Оленьки! Если никаких комментариев по финалу не будет. Ибо это неуважение к фанатам и подписчикам, смотрите-смотрите со мной шоу, а как дело кончилось «ноу комментс». Тогда не надо было начинать это все!»

«Не верю... Поверю тогда, когда будет реальная свадьба.... Но этого не будет, 100% показуха....»

«Денис Лебедев – аферист, он, наверняка, заключил контракт с Ольгой Бузовой, чтобы выиграть и за счёт её имени пропиариться. На самом деле у него есть девушка, которая его содержит и все оплачивает.»

Так все это или нет, пока неизвестно. Сама Ольга высказывания в соцсетях никак не комментирует.