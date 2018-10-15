Сергей Боярский о черной комедии про блокадный Ленинград: Этот позор не выйдет в прокат!

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-15T19:33:01+03:00

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В Петербурге разразился скандал: жители возмущены наглостью и безрассудством киношников, которые сняли черную комедию о блокадном Ленинграде. Режиссер картины Алексей Красовский. В прошлом году он выпустил фильм «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, также им написаны сценарии к сериалам «Общая терапия» с Анной Снаткиной и «Метод Фрейда» с Иваном Охлобыстиным. Каков сюжет скандальной работы?

- Блокадный Ленинград. В центре повествования - семья, живущая на особом положении, - рассказывает режиссер Алексей Красовский. - Все готово к празднованию Нового года: стоит огромная елка, наряженная красивыми игрушками, на столе - курица и шампанское. Неприятности начинаются, когда в доме появляются двое незваных гостей, один из которых очень голоден. Да, это история о людях, которые в самые трудные для страны времена умудрялись жить лучше других.

Для жителей Петербурга и потомков блокадного Ленинграда эта тема сакральная: в военные годы в городе погибло более 630 тысяч человек. И не от бомбежек, а именно от голода.

- Какие шутки? Не могу понять! - возмутилась жительница блокадного Ленинграда 93-летняя Анна Богданова. - Я жила на Петроградской стороне. Помню, как от голода за месяц погибли пятеро ребятишек, с которыми мы играли во дворе. Это жуткая страница нашей истории. А Новый год… Мы с девчонками в декабре 42-го целую неделю дежурили у магазина на Чкаловском проспекте, где выдавали продукты по карточкам. На морозе стояли, ждали. Какое же это было счастье, когда 31 декабря, прямо накануне праздника, нам наконец выдали паек. Конечно, ничего такого там не было, крупа да хлеб 250 граммов. Но для нас это было жизненно важно! Считаю, что этого режиссера самого надо на блокадный паек посадить, чтобы знал, что это такое. Очевидно, он не понимает, как тяжело приходилось в те годы. И любая шутка на тему голода плохая!

Жители покидают дома, разрушенные немцами. Ленинград, 1941 год. Фотохроника ТАССФото: Предоставлено

Почетный президент общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева об этом фильме услышала от журналистов. Она провела в осажденном городе все 872 дня, в блокаде потеряла почти всю семью: у нее погибло 30 родственников.

- Когда началась блокада, я была 10-летней девочкой, - рассказывает Ирина Борисовна. - Тяжело приходилось, мы умирали... Но даже в самые трудные дни люди оставались людьми и помогали друг другу, как могли. Там, где сейчас администрация Невского района, был госпиталь. Моя мама там работала, и раненые солдаты с ней делились своим хлебом. Добровольно. Выносить что-либо из госпиталя было запрещено, так она прятала под одеждой эти крошечные кусочки хлеба и несла мне. Всякое было… Я даже сейчас не могу сдержать слез… Мы с мамой чудом остались живы. Шутить на эту тему никак нельзя…

Высказался также депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский. Он считает саму идею снять такой фильм кощунственной.

- Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда - это сакральная, неприкосновенная страница истории, - рассказал Боярский корреспонденту «КП в Санкт-Петербурге». - Неужели не о чем больше писать сценарии? Считаю, что у современных авторов нет ответственности, если в их головах поселяются такие мысли. И вообще вся эта история дурно пахнет. Возможно, авторы хотели громко заявить о себе, так сказать, поймать хайп на скандале, однако тогда это еще более мерзкий поступок.

Парламентарий также добавил, что сделает все, чтобы эту идею не удалось воплотить в жизнь и картину не выпустили в широкий прокат. Он будет писать заявления во все инстанции.

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