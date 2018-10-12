2018-10-12T11:21:50+03:00
Общество

Археологи нашли четыре подземелья на Замковом острове в Выборге

Пороховые погреба на Южном и Крепостном валах планируют открыть для туристов
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Четыре подземных сооружения нашли во время археологических работ на выборгском Замковом острове. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФЧетыре подземных сооружения нашли во время археологических работ на выборгском Замковом острове. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ
Изменить размер текста:

Археологи продолжают свои работы на Замковом острове Выборга. Перед тем как заняться реставрацией объекта культурного наследия, специалисты вернулись к тщательному изучению средневекового замка. И сделали уже не одну удивительную находку. Тем самым подтвердив старинные легенды о подземельях Выборга.

На Южном валу Замкового острова обнаружили целых три пороховых погреба, которые находились на глубине от пяти до восьми метров под землей, а выходы их были заложены. Четвертый погреб нашли на Крепостном валу острова.

– Основной историко-культурной ценностью Комплекса крепостных построек и сооружений на острове, в состав которого входят и Южный бастион, и Крепостной вал, являются подлинные элементы крепостной архитектуры XVI-XIX веков, дошедшие до нашего времени в аутентичных материалах и конструкциях, – отметили в пресс-службе Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Археологические работы на территории Замкового острова в Выборге начались в июле. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Археологические работы на территории Замкового острова в Выборге начались в июле. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Из найденных подземелий археологи достают ядра, фрагменты пуль, мушкетов и стрел, старинную кухонную утварь, монеты. Все артефакты, конечно, поместят в музейные залы. И уже в скором времени посетители смогут их увидеть.

– Открытие помещений и кирпич с игровым полем для настольной логической игры «Мельница» наподобие нардов, не имеющей современного аналога, – это пока самые значительные находки заложенных раскопов, – отметил заместитель директора Выборгского объединенного музея-заповедника, археолог Александр Смирнов.

Все находки из подземелий переместят в стены музея. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Все находки из подземелий переместят в стены музея. Фото: Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Скорее всего увидеть туристы смогут не только найденные предметы, но и сами подземелья. После всех работ археологов и необходимых экспертиз, найденные помещения планируют оборудовать и сделать доступными для посетителей Выборгского замка.

КСТАТИ

Археологические работы на Замковом острове будут продолжаться еще до 30 ноября. А начались все исследования в июле. На работы, которые проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018», было направлено порядка 15 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Выборгский замок – один из немногих сохранившихся образцов средневековой военной архитектуры на территории России. Был возведен на острове, находящемся в северной части Финского залива, в 1293 году во время шведского Крестового похода. В начале XVIII века замок завоевали войска Петра Первого. Сердцем всего сооружения и самой высокой точкой на острове является пятидесятиметровая башня Cвятого Олафа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем
На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину
В центре Петербурга подростки зарезали молодого мужчину
В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь
Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева
Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"
Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман
Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца
В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле
Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле
Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо
На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса
Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах