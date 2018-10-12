Героем «Алых парусов» может стать российский корабль

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-12T12:48:38+03:00

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Сенсационное для всех старшеклассников страны заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. На встрече с мэром Таллинна в четверг, 11 октября, градоначальник поделился «секретом» о гриновском «Секрете».

– Хочу открыть вам маленький секрет: мы построили, закупили большой парусник, – сказал Александр Беглов. – Всегда арендовали для «Алых парусов» сперва наш маленький парусник, потом у Швеции. А теперь построили сами.

В Смольном «Комсомолке» сообщили, что о закупке городом корабля речь не идет. Какой парусник заменит шведский «Тре Крунур» («Три короны»), пока не раскрывают: официального подтверждения еще нет. Но один из вероятных кандидатов на роль гриновского галиота «Секрет» – копия флагманского линейного корабля «Полтава», в строительстве которого принимал участие сам Петр Первый. Считается, что именно с «Полтавы» начался весь российский флот.

– Пока это заявление Беглова мы не комментирует, – ответила «Комсомолке» пресс-секретарь исторической верфи «Полтава» Ольга Сидоровская.

Парусник, воссозданный на средства «Газпрома», спустили на воду в минувший День города, 27 мая. Отстроить «Полтаву» заново задумали еще шесть лет назад. Но информации сохранилось слишком мало, поэтому сначала провели масштабные научные изыскания.

«Полтава» стала вторым реконструированным историческим судном в РоссииФото: Олег ЗОЛОТО

Строительство в ангаре на берегу Финского, неподалеку от «Лахта Центра», кипело последние пять лет. Несмотря на поразительное сходство с оригиналом, «Полтава» отвечает всем требованиям Морского регистра. Ведь создатели задумали ее как полноценное судно, поэтому пришлось использовать современные технологии и материалы.

Двигателя на судне нет, но при желании оно сможет ходить под парусом, если вывести его в море на буксире. По задумке, «Полтава» станет сердцем большого музейного комплекса, посвященного кораблестроению. При должном уходе она прослужит полвека минимум.

Еще во время строительства корабелы признавались, что не прочь пройти по Неве под алыми парусами. Правда, сразу предупреждали, что к выпускному 2019 года достроить судно (что делается на воде) не успеют.

«Полтава» стала вторым реконструированным историческим судном в России: в 1999-ом на воду спустили фрегат «Штандарт». Он был главным героем «Алых парусов» в 2005-2007 и в 2009 годах. Но сейчас «Штандарт» находится в Европе, потому что не соответствует Морскому регистру.

КСТАТИ:

По неофициальным данным, аренда шведского парусника обходится в несколько миллионов рублей, примерно по миллиону за сутки.

СПРАВКА «КП»:

Впервые праздник выпускников «Алые паруса» прошел 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979-ом, когда глава ленинградского обкома КПСС Григорий Романов закрыл праздник, опасаясь большого скопления молодежи. Ежегодное торжество возобновили в 2005-ом по инициативе Правительства Петербурга, банка «Россия» и «Пятого канала».

КТО ХОДИЛ ПОД АЛЫМИ ПАРУСАМИ:

1970-1979 – шхуна «Ленинград» (ранее «Надежда», немецкая трофейная шхуна «Дер Зеетойфель»),

2005-2007, 2009 – фрегат «Штандарт»,

2008 – учебный трехмачтовый корабль «Мир»,

с 2010 – шведский бриг «Тре Крунур», копия брига «Гладан».