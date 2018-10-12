В Ленобласти появится свой «Народный бюджет»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-12T14:17:35+03:00

В нем каждый человек сможет найти информацию, как финансирование скажется на оказании конкретных услуг населению

Изменить размер текста: A A

На днях общественники озвучили региональному правительству свои предложения по изменению социально-экономической политики. Многие из них связаны с демографией. Активистов серьезно волнует смертность и динамика роста сельского населения в регионе.

Одним из первых выступил председатель комиссии по жилищно- коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и дорогам Юрий Соколов. Он отметил, что строительство жилья в регионе ведется неравномерно. Новостройки появляются в основном во Всеволожском районе, тогда как в других люди вынуждены ждать современных домов годами. Вот сухая статистика: по прогнозам до 2024 года в 47-м регионе планируют возвести два миллиона квадратных метров жилья, 1600 из них - под Всеволожском.

- Фактически контроля за жилищным строительством нет, - считает Соколов. - Почему при наличии Стройнадзора положительное заключение госэкспертизы получает проектно-сметная документация, в которой не учитывается комплексность застройки, долевое участие? В конце концов нет столько населения в области, чтобы строить столько домов. Где контроль и куда мы идем? Есть основание полагать, что темпы строительства во Всеволожском районе сохранятся и в ближайшие три года за счет миграции произойдет прирост населения еще на сто тысяч человек.

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности на этот счет мнение однозначное: необходимо правильно расставить приоритеты по районам. В отдаленных - строительство усилить, а во Всеволожском установить жесткие регламенты развития социальной и транспортной инфраструктуры.

- Главное при спонтанности развития прилегающих территорий - не забывать про рабочие места, - добавляет зампред Общественной палаты Александра Бондарь.

Еще одной темой обсуждения стал бюджет.

- Любой человек, открыв документ, должен понимать, какие конкретные изменения ждут его в предстоящем году, - отметила председатель комиссии по исто- рическому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Галина Куликова.

- Возьмем, например, отрасль здравоохранения: человек должен знать, что количество мест в стационаре не уменьшится. Если говорить о ЖКХ, то людям интересно, сколько они будут платить за квартиру.

Впрочем, в Общественной палате решили пойти дальше. Здесь считают, что главный фи- нансовый документ должен отличаться не только понятностью и прозрачностью. К 25 октября формулируются предложения по подготовке так называемого «народного бюджета». Если у вас есть предложения, как он должен выглядеть и что содержать, направляйте их в Общественную палату Ленинградской области на электронный адрес: oplo@bk.ru.