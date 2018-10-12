Аноним в гламурной маске засыпал Невский деньгами из окна «Бентли»

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-12T19:10:32+03:00

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Аукцион невиданной щедрости прошел вчера, 11 октября, на Невском проспекте. Из окна «Бентли» посыпались тысячные купюры. Видео «благотворительной акции» появилось в группе «золотых русских деток» (Rich Russian Kids) в «Инстаграме».

В кадре – молодой человек, скрывающий свое лицо под черной блестящей маской. Он сидит в салоне дорогой иномарки, которая движется по Невскому проспекту мимо Гостиного Двора, и, несмотря на юный (судя по голосу) возраст, философствует о жизни.

– Я тут задумался о том, что, по сути, деньги – вещь бессмысленная, просто бумажки. Вы тратите всю свою жизнь на то, чтобы увеличить цифру на счету, – говорит парень на камеру. – У меня в руках – пятьдесят тысяч рублей. Между прочим, это средняя зарплата в городе Санкт-Петербурге. И вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко!

Далее мажор-аноним открывает окошко и красивым жестом выбрасывает туда «среднюю заплату» купюра за купюрой. За кадром слышны возгласы «Деньги раздают!». Видны прохожие, подбирающие разбросанные деньги.

Многие очевидцы называют выходку богатенького сынка постановкой. Да и подлинность купюр вызывает сомнение.

Парень в гламурной маске впервые появился в группе «золотых деток» в сентябре. Естественно, с пафосом.

– Я купил проект, и теперь Я здесь босс, – заявил аноним. – Мне … (все равно. – Прим. ред.) на бомжей из комментариев, Я на вас даже не смотрю. Мажорам хочу сказать следующее: отныне ваши нищебродские понты Я буду разбавлять по-настоящему роскошным контентом каждую неделю. Вы будете ориентироваться на меня, вы будете мне подражать. Вопрос лишь в одном: хватит ли у вас на это денег?

Судя по комментариям, большинство подписчиков считает товарища в маске не хозяином паблика, а просто наемником, который появился на арене «Инстаграма» в целях рекламы.

Кстати, разбрасывать деньги на Невском давно стало традицией. В 2012-ом Павел Дуров забавы ради принялся швырять наличность – настоящую – из окна офиса «ВКонтакте» в Доме Зингера. Правда, тогда купюры были пятитысячными.