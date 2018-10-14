93-летняя жительница Петербурга: «Режиссера, снявшего комедию про блокаду, самого надо посадить на тот паек»

14 Окт. 22:55 2018-10-14T23:02:04+03:00

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В Петербурге скандал, жители горячо обсуждают возмутительное по своей абсурдности событие – режиссер Алексей Красовский решил снять черную комедию про блокадный Ленинград. Для жителей города эта тема до сих пор сакральная, в то время погибло больше 630 тысяч человек. И не от бомбежек, а именно от голода.

- Какие могут быть шутки? Не могу понять! – возмутилась жительница блокадного Ленинграда 93-летняя Анна Богданова. – Я жила на Петроградской стороне. Помню, как от голода погибли ребятишки с которыми мы когда-то играли во дворе. Это жуткая страница нашей истории. А Новый год? Мы с девчонками в декабре 42-го целую неделю дежурили у магазина на Чкаловском проспекте. Именно там выдавали продукты по карточками. На морозе стояли, ждали. Какое же это было счастье, когда 31 декабря, прямо накануне праздника выдали паек. Конечно, ничего такого там не была, крупа да хлеб 250 грамм. Но для нас это было важно! Считаю, что этого режиссера самого надо на блокадный паек посадить, чтобы знал, что это такое. Очевидно, он не понимает, как тяжело приходилось в те годы. И любая шутка на тему голода – плохая!

Высказался также депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский. Он считает даже саму идею снять такой фильм кощунственной.

- Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда - это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города, - рассказал Боярский корреспонденту «КП»-Санкт-Петербург. – Неужели не о чем писать сценарии? Считаю, что у современных авторов нет ответственности перед аудиторией, если в их головах поселяются такие мысли. И вообще вся эта история дурно пахнет. Возможно, авторы хотели громко заявить о себе, так сказать, поймать «хайп» на скандале, однако тогда это еще более мерзкий поступок.

Парламентарий также добавил, что сделает все, чтобы эту идею не удалось воплотить в жизнь и картину не выпустили в широкий прокат.

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