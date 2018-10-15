Юрий Стоянов о госпитализации: «Какая срочная операция? Мне всего лишь зуб вырвали»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-15T12:10:23+03:00

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«Любимый всеми ведущий программы «Городок» 61-летний Юрий Стоянов попал в больницу, его готовят к срочной операции, причины не известны». Такая информация появилась в понедельник, 15 октября, сразу в нескольких СМИ. Эта новость не на шутку взволновала поклонников артиста, да и его близких. Корреспонденты «Комсомольской правды»- Санкт-Петербург позвонили актеру, чтобы узнать о здоровье юмориста. Юрий только что проснулся, а услышав, какими новостями пестрят все СМИ, сильно повеселился.

- Срочная операция? Да вы что! Мне всего лишь зуб вырвали! - засмеялся Юрий Николаевич после того, как мы рассказали ему о сегодняшних заголовках в СМИ. – Откуда такая информация?

Оказалось, актер приехал рано утром в стоматологическую клинику, визит был плановый, давно надо было удалить зуб.

- Просто я, как большинство мужиков трус, - объясняет Стоянов. - Я попросил сделать эту процедуру с применением медикаментозного сна, а не под местным наркозом. Это надо так преувеличивать! Удалили крайний нижний зуб и все! Все классно и замечательно, только немного хочется спать.

По заверениям артиста, он сейчас в полном порядке, зуб удалили, чувствует он себя хорошо, бодр и весел, и в скором времени собирается ехать домой.