Египетский суд не нашел вины египетских властей в трагедии над Синаем

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-15T14:33:48+03:00

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Две страны, два суда, две апелляции. В Москве родственникам пассажиров и членов экипажа самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург» присудили 32 миллиона рублей вместо заявленных 111 миллиардов. Тем временем в Каире представителей власти – президента Египта, премьер-министра, министра МВД и министра финансов – вычеркнули из числа ответчиков.

ИЛЛЮЗИИ В ПУСТЫНЕ

В судебном процессе в Африке участвуют семьи тридцати погибших лайнера А321. Тридцать индивидуальных исков к властям Египта подали еще два года назад. В число ответчиков президент, премьер и два министра попали потому, что, по мнению представителей родственников, «не проявили бдительности».

– Египетские власти должны были обеспечить защиту и безопасность пассажиров самолета, их личных вещей, багажа и самого самолета, – объясняет адвокат, выступающий в интересах семей погибших, Михаил Загайнов. – Действием или бездействием, умышленно или нет, но меры предосторожности и обеспечения безопасности власти не приняли. А значит, обязаны выплатить компенсацию на основе элементов гражданско-правовой ответственности.

Египетская сторона свою ответственность не оспаривала. Правда, и на мировую идти не спешила. Причина в расследовании самой катастрофы: 31 октября исполнится три года с момента трагедии, но по чьей воле взрывчатка оказалась на борту, все еще неизвестно.

– С самого начала было понятно, что расследование может длиться вечно, – отмечает участник египетского процесса, юрист Давид Кухалашвили. – Ведь, если египетские власти признают факт теракта, им придется выплачивать компенсации не только родственникам погибших, но и, в качестве регресса, страховщикам. Подачей иска мы хотели дать властям Египта понять, что они не смогут просто замять это дело.

Юристы признаются, что никто «не питал иллюзий относительно независимости и справедливости египетского суда». Но решение все равно удивило.

– По искам против властей суд вынес совершенно неадекватное и некомпетентное решение, свалив всю вину на авиакомпанию, – отмечают представители истцов. – А обосновывают его, в том числе, Монреальской конвенцией 2009 года, которая еще не вступила в силу! Более того, суд вообще не имел права выносить решение до окончания официального расследования.

На решение не привлекать египетские власти к ответственности уже подали апелляцию.

ПОЙТИ НА МИРОВОЕ

Параллельно в Египте рассматривают иски к «Когалымавиа» и «Ингосстраху», которые подали те, кто не успел заключить мировые со страховщиками в России.

– Ответчики уже назначили своих представителей, – рассказывает Михаил Загайнов. – Они сейчас оспаривают юрисдикцию египетского суда, утверждают, что, так как авиакомпания находится в России и так как пострадали граждане России, то египетский суд не может рассматривать спор против авиакомпании и страховой. На днях будет судебный процесс по этому вопросу, и мы более чем уверены в том, что египетский суд признает свою юрисдикцию.

Суммы компенсаций по обеим группам исков не изменились: за каждую оборванную жизнь родственники требуют три миллиона долларов с властей Египта, еще три – с авиакомпании.

– По нашим клиентам мировые соглашения еще не заключены, – отмечают юристы. – Вначале страховая предлагала мировое по российскому законодательству, но мы предложили мировое по египетскому законодательству, на что получили отказ. Как только египетский суд признает юрисдикцию, ожидаем, что ответчики пойдут на мировое.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Родные жертв крушения А321 не согласны с решением московского суда

Семьи погибших над Синаем оспаривают решение Замоскворецкого районного суда от21 сентября. По нему, вместо заявленных 111 миллиардов рублей на 148 истцов, присудили 32 миллиона рублей моральной компенсации, а двум десяткам родственников назначили и пожизненные ежемесячные выплаты от 4 до 30 тысяч рублей. Моральный вред взыскали только с «Когалымавиа».

КОНКРЕТНО:

В расследовании причин катастрофы рейса 9268 участвуют:

– Египет (Министерство гражданской авиации),

– Россия (Межгосударственный авиационный комитет),

– США (Национальный совет по безопасности на транспорте),

– Германия (Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий),

– Франция (Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации),

– Ирландия (отдел по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта, туризма и спорта).

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