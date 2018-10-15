2018-10-15T19:11:06+03:00
Общество

Эрмитаж вошел в ТОП-25 лучших музеев мира по версии туристов

Портал для путешественников подвел итоги 2018 года
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Эрмитаж стал 15-м в списке лучших музеев мира по мнению путешественников.Эрмитаж стал 15-м в списке лучших музеев мира по мнению путешественников.Фото: Илья СМИРНОВ
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Государственный Эрмитаж попал в рейтинг лучших музеев мира по мнению туристов. Популярный портал для путешественников TripAdvisor провел конкурс «Travellers' Choice 2018». Среди всех музеев планеты выбор путешественников пал и на главную петербургскую достопримечательность. Одно из крупнейших художественных и культурно-исторических собраний мира оказалось на 15-ом месте в ТОП-25. Отметим, что Эрмитаж стал единственным музеем России, который попал в этот рейтинг.

– Вся красота мира в одном музее. Он дает возможность мысленно перенестись в любое место и эпоху, куда вы мечтали попасть, – делится впечатлениями на портале турист.

Первое место в рейтинге занял парижский Музей Орсе. Отдали предпочтение путешественники также Национальному мемориалу и музею 9/11 в Нью-Йорке, который был создан в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года. Восторженные отзывы туристов подарили нью-йоркскому Метрополитен-музею третье место в списке. А пятерку лидеров пополнили Британский музей в Лондоне и Музей Прадо в Мадриде.

КСТАТИ

В аналогичном конкурсе среди российских музеев Эрмитаж твердо встал на лидирующую позицию. В десятке федерального рейтинга на портале TripAdvisor гости Северной столицы отметили также Музей Фаберже. После Эрмитажа он следует в списке вторым. И даже обогнал столичную Третьяковскую галерею, которая расположилась на третьем месте. Государственный Русский музей также не оставил равнодушными путешественников в городе на Неве. Правда, оказался на завершающей рейтинг позиции – десятой.

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