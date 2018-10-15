Завтрак с оленями золотой осенью: дневник проекта «Родники Ленобласти 2:0»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T19:03:04+03:00

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Блогеры и журналисты вновь встретились, чтобы собрать команду супергероев из американского комикса и спасти вселенную. Хотя нет, у нас задачи посерьёзнее. Второй сезон самого экологичного проекта «Комсомольской правды» и «Сообщества питерских блогеров» вышел на стадию «полевых испытаний».

Поиски чистой воды в Ленобласти продолжаются.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В прошлом году экспедиторы взяли около ста проб из источников, которые вы отмечали на интерактивной карте. Однако даже наши бравые экипажи не успели заехать на все точки: так их было много. Что ж, выбора не осталось — мы снова колесим по Ленинградской области в поисках самой чистой воды. И сбавлять обороты никто не собирается. В планах как минимум прошлогодняя планка, хотя — не скроем — проверить хочется гораздо больше. К слову, команда уже вернулась из первого автопробега до Луги и Кингисеппа. Как правильно брать воду и подружиться с медведицей (спойлер: возьмите сгущенку) — в репортаже «КП».

Один из экипажей проекта «Родники Ленобласти».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НА СТАРТ

Туманным утром среды экодесант высадился на АЗС около Московского проспекта. Накрапывал дождь, а ветер так и норовил заглянуть под полы пальто. Наспех позавтракав, мы заправили наши Hyundai и «камуфлировали» их наклейками с голубыми каплями — символом проекта.

— Так, бутылок достаточно, можем ехать, — послышалось из багажника.

С чувством юмора в Ломоносовском районе все хорошо.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Уже через час припарковались у первой точки в посёлке Большая Ижора. Сверху смотрели странные ярко-красные дорожные знаки. Они предупреждали, что по опавшей листве бродят бабушки и коты. Что ж, с чувством юмора в Ломоносовском районе все хорошо. А с водой как?

Я спустился по пологому склону и увидел мужчину. Он поднёс 20-литровую бутылку к трубе в небольшом холмике. Рядом стояли ещё две, до краев наполненные объектом нашего исследования. Напротив его супруга гуляла с ребёнком. Малыш с любопытством разглядывал своё отражение в купели.

Разумеется, пара поинтересовалась, чем это мы тут занимаемся. Завидев нас, местные редко ретируются с демонстративным равнодушием. Ведь для них стараемся!

ВОДУ ЗАБИРАЕМ, ПОДАРКИ — ОСТАВЛЯЕМ

Бурлящие источники, прекрасная осенняя природа, люди, которые с интересом расспрашивают о нашем проекте… И все-таки кое-что в новом сезоне изменилось – по сравнению с прошлым годом. Теперь родники ищут не только экспедиторы, но и читатели «Комсомолки» и блогеров. Каждый выезд экипажи прячут около источников две бутылки с записками. «Письмо счастья» позволяет получить подарок от оператора «МегаФон» — это плащ-дождевик и Powerbank. Набор просто необходимый уважающему себя грибнику и туристу: и в ливне не промокнешь до нитки, и телефон не разрядится в лесной глуши. Кстати говоря, первые призы уже нашли своих счастливых обладателей. Кто знает: может быть, следующий комплект отправится именно к вам.

Бутылки для кладоискателей легко узнать по ярким этикеткам. А о том, где они находятся, можно узнать из видеороликов в группах «КП» в соцсетях.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы поехали дальше. Ведь за два дня только нашей команде нужно было заехать на 17 источников! После полудня солнце выглянуло из-за облаков. Золотая осень. Казалось бы, такое приторно-слащавое выражение для книжонки с плохими стихотворениями. Но вдруг и оно — во всех смыслах — заиграло новыми красками. Все-таки это время года в Ленобласти действительно волшебное...

Волшебное время, волшебные краски.

За первый день наш экипаж взял девять проб. Это, между прочим, тоже своего рода наука. Сначала записываем номер, адрес и координаты родника. Затем осматриваемся: если рядом есть река, дорога, завод или населённый пункт — это необходимо зафиксировать, ведь условия окружающей среды влияют на качество и состав воды. Её температуру, кстати, тоже нужно измерить. После оцениваем сам родник: материал трубы нельзя игнорировать. И только после этого можно смело наполнить бутылку до краев. Четырежды. Три раза полощем, а в лабораторию на анализ отправляется лишь последний забор.

В первой экспедиции участники проекта успели взять 32 пробы воды.

На ночлег в крестьянское хозяйство «Приют Белоснежки» приехали уже затемно. Поужинали, отметили начало нового сезона вафельным тортом и рухнули спать.

ЗАВТРАК С ВИННИ-ПУШКОЙ

Как вы представляете себе идеальное утро? Завариваешь кофе, потягиваясь, выходишь на крыльцо деревянного домика. Смотришь, а вокруг — осенний лес и... олени. Утро в деревне Шадырицы начинается не с будильника. Спросите у местных петухов. В общем, это был самый впечатляющий ночлег за всю историю проекта! Ведь вместе с медиа-экологами завтракал целый зоопарк: от гусей и страусов до верблюдов и медведицы Винни-Пушки. Она, между прочим, очень любит арахис и сгущёнку. Ее я, правда, кормить побоялся, а вот ламы с удовольствием жуют яблоки с рук.

Гордая птица с подозрением взирала на действия корреспондента «Комсомолки».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Следит за сотнями зверей и птиц семейная пара Натёкиных. 20 лет они живут бок о бок с волками и бизонами. Говорят, иначе уже просто не могут.

— Все смотрели мультфильм «Диснея». Там к Белоснежке приходят здороваться белки, бурундуки, птички... Придя в наш волшебный лес, можно почувствовать, как нелегко ей было от такого обилия любви и внимания, — поделился Геннадий Сергеевич. — Вы, наверное, думаете, что животные для вас — развлекуха. Наоборот: это вы для них.

Обитатели «Приюта Белоснежки» всегда готовы пообщаться. И подкрепиться. Фото: Алла Мишка

Я в последний раз погладил пса Пашу, который всю ночь охранял наш сон на крыльце коттеджа, и поехал дальше.

Через час наш экипаж оказался в чистом поле. Родником и не пахло, хотя навигатор был другого мнения. Нам повезло: из-за забора выглянул мужчина.

— Ого! Вы воду брать? Вот недавно читал, — искренне радовался он. —Нужно поле перейти, а потом через пути железнодорожные.

Да, все-таки GPS и спутникам ещё далеко до человека. А вот в деревне Глобицы настроены были не так дружелюбно.

— Постойте, — окрикнул меня юноша.

— Что делаем? Воду берём на проверку. Это по всей Ленобласти.

— Зачем? Хорошая у нас вода. Прозрачная. Я деревенский, всю жизнь ее пью. Лучше, чем «Фанта», которая у нас из кранов течёт, — говорил он так настойчиво, что, казалось, вырвет сейчас бутылку из рук да убежит.

К счастью, уехали мы все-таки не с пустыми руками. Мнению молодого человека можно доверять, но ученым все-таки виднее.

Еще одно фото на память о первом экодесанте – и в путь, в лабораторию!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Образцы в лабораторию «Росгеологии» уже традиционно сдали только вечером. И по домам — отдыхать. Точнее, готовится к следующей экспедиции. Ведь уже через неделюду мы поедем в Тосно, Кировск, Лодейное поле и Подпорожье.

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ЦИФРАХ

- два экипажа

- около 1500 километров в пути

- 32 бутылки проб из родников

- одна медведица

И очень много гусей...

НА ЗАМЕТКУ

Помните, мы писали, что теперь не только берём пробы из родников, но и ищем опекунов для источников? Так вот: первого уже удалось найти! Им решил стать генеральный партнёр проекта, который поддерживал наш экологичный автопробег с первых километров — компания «Хваловские воды».

— Вокруг воды много мифов и предрассудков, порой опасных для здоровья. Именно поэтому мы не только продолжаем проект «Родники Ленобласти», но и готовы решительно перейти от проверок к действиям: взять под опеку родник с чистой и безопасной водой и сделать его ухоженным и удобным для людей, — поделился коммерческий директор «Хваловских вод» Ярослав Ермолаев.

Теперь осталось только найти подходящий источник. В этом сезоне у нас их более ста, и в благоустройстве, к сожалению, нуждаются очень многие из них.

Напомним, «Хваловские воды» с 1999 года добывают и поставляют экологически чистую артезианскую воду в Петербурге и Москве. Компания заинтересована в том, чтобы природная вода оставалась чистой. У «Хваловских вод» есть собственная аттестованная испытательная лаборатория, специалисты которой ежечасно контролируют качество воды на протяжении всего процесса производства.

«Хваловские воды» поддерживают «Родники Ленобласти» уже второй год подряд.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КОНКРЕТНО

Как можно посетить «Приют Белоснежки»?

Зоопарк «Приют Белоснежки» находится на полпути между Санкт-Петербургом и Нарвой в одном из самых живописных мест Волосовского района Ленинградской области –

деревне Шадырицы, чей возраст уже превысил отметку в 500 лет. Ветхозаветная старина, перемешанная с легендами Гипербореи, создает чудесную ауру этого волшебного места. Дух древнего Новгорода, шведского владычества и последовавшего за этим русского дворянского ренессанса витает над старинной усадьбой князей Порюс-Визапурских. Пейзажный парк конца XVIII века дополняется потрясающе уютным зоопарком, в котором люди и животные не разделены решетками, а являются полноправными партнерами в общении на одной территории. Это настоящий волшебный лес из мультфильмов Диснея и сказки о Белоснежке. Сюда можно приехать на один день – или остаться с ночевкой.

Координаты GPS: N 59 19.261`, E029 03.892`

Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Шадырицы, 15.