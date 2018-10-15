2018-10-15T19:03:04+03:00
Происшествия

Бабье лето в Петербурге побило рекорд XIX века

Последний раз так тепло 15 октября было в 1889 году [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Северная столица порадовала необычно теплым и сухим октябрем. В середине осени в Петербурге установилась погода, больше характерная для начала сентября: дневная температура была выше нормы примерно на полтора градуса.

Увы, уже завтра начнет холодать Фото: Олег ЗОЛОТО

Увы, уже завтра начнет холодатьФото: Олег ЗОЛОТО

В Михайловском саду было не развернуться Фото: Олег ЗОЛОТО

В Михайловском саду было не развернутьсяФото: Олег ЗОЛОТО

Фирменных петербургских дождей за полмесяца было, на удивление, немного, всего 21 процент от нормы.

Фирменных петербургских дождей за полмесяца было, на удивление, немного Фото: Артем Килькин

Фирменных петербургских дождей за полмесяца было, на удивление, немногоФото: Артем Килькин

Дневная температура была выше нормы примерно на полтора градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

Дневная температура была выше нормы примерно на полтора градусаФото: Олег ЗОЛОТО

В минувшие выходные Петербург пошел на рекорд. В воскресенье, 14 октября, воздух на берегах Невы разогрелся аж до 18,1 градуса. Еще одна десятая – и стихия побила бы цифру 14 октября 1889 года.

В теплые выходные народ повалил в парки и на Новую Голландию Фото: Олег ЗОЛОТО

В теплые выходные народ повалил в парки и на Новую ГолландиюФото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье воздух на берегах Невы разогрелся аж до 18,1 градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье воздух на берегах Невы разогрелся аж до 18,1 градусаФото: Олег ЗОЛОТО

– Температура воздуха продолжает ползти вверх: уже 18,6 градуса! – порадовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в понедельник, 15 октября. – Максимум 1889 года уже перекрыли. Тогда было 17,2 градуса.

Выходные отстали от рекордсмена всего на десятую градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходные отстали от рекордсмена всего на десятую градусаФото: Олег ЗОЛОТО

Дорожки Сосновки заполнили гуляющие Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожки Сосновки заполнили гуляющиеФото: Олег ЗОЛОТО

Жаль, что задержится летняя погода в городе ненадолго. С 16 октября, по словам Александра Колесова, начнется похолодание, а в начале следующей недели, уже 22-23 октября, в Петербурге может выпасть первый снег.

В парках в теплые деньки было не найти свободной лавочки или тропинки Фото: Олег ЗОЛОТО

В парках в теплые деньки было не найти свободной лавочки или тропинкиФото: Олег ЗОЛОТО

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