Бабье лето в Петербурге побило рекорд XIX века
Северная столица порадовала необычно теплым и сухим октябрем. В середине осени в Петербурге установилась погода, больше характерная для начала сентября: дневная температура была выше нормы примерно на полтора градуса.
Увы, уже завтра начнет холодатьФото: Олег ЗОЛОТО
В Михайловском саду было не развернутьсяФото: Олег ЗОЛОТО
Фирменных петербургских дождей за полмесяца было, на удивление, немного, всего 21 процент от нормы.
Фирменных петербургских дождей за полмесяца было, на удивление, немногоФото: Артем Килькин
Дневная температура была выше нормы примерно на полтора градусаФото: Олег ЗОЛОТО
В минувшие выходные Петербург пошел на рекорд. В воскресенье, 14 октября, воздух на берегах Невы разогрелся аж до 18,1 градуса. Еще одна десятая – и стихия побила бы цифру 14 октября 1889 года.
В теплые выходные народ повалил в парки и на Новую ГолландиюФото: Олег ЗОЛОТО
В воскресенье воздух на берегах Невы разогрелся аж до 18,1 градусаФото: Олег ЗОЛОТО
– Температура воздуха продолжает ползти вверх: уже 18,6 градуса! – порадовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в понедельник, 15 октября. – Максимум 1889 года уже перекрыли. Тогда было 17,2 градуса.
Выходные отстали от рекордсмена всего на десятую градусаФото: Олег ЗОЛОТО
Дорожки Сосновки заполнили гуляющиеФото: Олег ЗОЛОТО
Жаль, что задержится летняя погода в городе ненадолго. С 16 октября, по словам Александра Колесова, начнется похолодание, а в начале следующей недели, уже 22-23 октября, в Петербурге может выпасть первый снег.
В парках в теплые деньки было не найти свободной лавочки или тропинкиФото: Олег ЗОЛОТО