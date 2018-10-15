Сергей Шнуров в клипе «Балалайка» раздает советы, как жить после развода

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-15T19:21:09+03:00

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Сергей Шнуров в последнее время настолько часто мелькает на ТВ и в хронике новостей, что скоро «переплюнет» по упоминаниям в СМИ саму Ольгу Бузову. Причем обсуждают не только творчество лидера группы «Ленинград», но и его личную жизнь.

- После расставания с Матильдой он стал больше писать, - поделилась ранее с «КП» - Санкт-Петербург солистка группы «Ленинград» Флорида. – Видимо, эмоции зашкаливают…

Да, музыкант с августа выпустил целых пять новых клипов. Получается, по два в месяц. Но в этот раз он превзошел самого себя. Представил своим поклонникам сразу две новые песни в один день. Вот это плодовитость!

Леонид Агутин и Сергей Шнуров - Какая-то фигня.

Но обо всем по порядку. Утром состоялась премьера клипа «Какая-то фигня» в тандеме с Леонидом Агутиным. Неожиданно. Стоит сказать, что позитивный трек в стиле «хоп-хей-лала-лэй» типичен больше для Агутина, чем для 45-летнего лидера группировки «Ленинград», но получилось очень даже интересно. Песня – саундтрек к комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова», которая выходит на киноэкраны на этой неделе. В клипе снялись также актеры из этой картины – Роман Курцын, Алексей Гуськов и Сергей Бурунов. Посмеялись над клипом, теперь ждем фильм.

А после обеда Шнуров представил песню в совершенно другом стиле – дуэт с рэпером ST «Балалайка». В клипе главный матершинник страны выступает в роли психолога с мировым именем и раздает всем небанальные советы. О чем песня, нам рассказал рэпер ST.

- Так много того, что напрягает в повседневном быту, много, что может выбить из колеи: метро, пробки, начальник, - объясняет автор слов. – Мы рекомендуем в такие моменты на три минуты отвлекаться, слушать нашу песню как мантру и отпускать все плохое. Тем более, впереди зима, а это песня антидепрессант. Ставьте ее на всю громкость, подпевайте, снимайте на видео и присылайте нам, мы будем публиковать!

Шнуров и ST

Вот такой вот призыв от артистов. К слову, посыл музыкантов поклонники оценили. Меньше, чем за сутки клип набрал в Ютюбе 70 тысяч просмотров.

Кстати, фанаты обратили внимание еще вот на какой момент. Шнуров и ST в клипе высмеивают рекламодателей. Видимо, это последствия критики, которая обрушилась на Шнура из-за видео «Цой». В нем как раз рекламы было столько, что поклонники окрестили видео рекламным роликом, а не клипом. Да, Шнуров, наверное, не мало потерял в деньгах, отказавшись от продвижения какого-то продукта, но мы уверены, что все окупится после концерта 19 октября на «Зенит Арене», ведь уже проданы почти все 60 тысяч билетов.

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