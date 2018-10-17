Мама четверняшек из Петербурга: «Строгий режим – единственное спасение от полного трэша!»

Магия цифр в действии: 17 октября 2017-го в роддоме №17 в Петербурге впервые за пятьдесят лет родились четверняшки. Мама и папа зачали Викторию, Артема, Еву и Милану без всяких ЭКО, все четверняшки – разнояйцевые. Сегодня знаменитая четверка отмечает свой первый день рождения.

МАМИНЫ ДОЧКИ И ПАПИНЫ ДЕТКИ

Елена Гончар перебралась в Петербург с Урала десять лет назад. На берегах Невы встретила будущего мужа, а три года назад решилась на первую беременность. К двойне была готова: в роду Елены их было несколько. Но природа постаралась вдвойне. Вести Елену, тогда еще 35-летнюю, решились лишь в роддоме №17, специализирующемся на сложных случаях. На удивление, беременность прошла легко.

Ровно год назад ранним утром Елену привезли в операционную на плановые роды. Вокруг супермамы собралось 23 медика, включая главврача. В 10:50 на свет появилась Виктория, следом, с разницей в минуту, – Артем, Ева и Милана. А спустя три дня новоиспеченная мама отметила свой 36 день рождения.

Фото: Предоставлено Еленой Гончар

Елену выписали быстро. А вот крохи были на «доращивании» в детской больнице еще полтора месяца.

– Младшая, Милана, родилась самой крупной, 1 600 граммов, и так и остается «богатырем», – улыбается Елена. – Она самая сильная из четверых, даже сильнее, чем братик. А Ева – самая маленькая, «кнопка». Сейчас у нее, голубоглазой, появились пышные белые кудри. Прямо как ангелочек.

В семье Гончар царит гармония. Оно и понятно: и мама, и все четверо детей – Весы по знаку зодиака, да еще и рожденные в год Петуха.

– Они уже активно проявляют характеры. И все – мои: мама в разных ипостасях, – рассказывает Гончар. – Милана спокойная. Вика обидчивая. Артем и Ева видят цель и не видят препятствий: берут и делают.

Малышам лишь год, но каждый уже проявляет характер. Фото: Предоставлено Еленой Гончар

Именно целеустремленные Артем и Ева первыми встали на ноги. Шагать они начали уже в десять месяцев. Милана с Викой пока ползают: максимум, что им дается, – это пара-тройка неуверенных шажков.

– А вот говорят уже все, – хвастает мамочка. – «Мама», «папа», «баба», «дай», «на». Первой заговорила Вика: сказала «мама». Она вообще внимательней всех прислушивается, старается повторить слова, звуки. Думаю, как только она более-менее наберется лексикона, то будет выдавать крылатые фразы.

Ребятня уже разделилась на «мамину» и «папину». С Викторией, которая порой бывает очень капризной, отцу не справиться. А вот Артем неохотно внемлет маме. Словом, пока выходит, что Ева и Вика – «мамины дочки», а Милана и Артем – «папины детки».

ВЗРОСЛЫЙ РАЗГОВОР

Конечно, своими силами родителям не управиться. Папа ездит по командировкам: зарабатывает деньги. На одни подгузники и питание уходят кругленькие суммы! Елена, директор по персоналу в одной петербургской компании, тоже давно вышла на работу. К счастью, коллеги отнеслись понимающе, так что предоставили ей свободный график.

С детьми помогают бабушка, тоже работающая, и сестра. Но все равно пришлось нанять няню. Найти Мэри Поппинс сразу для четверых карапузов было непросто.

– Елена, всех волнует вопрос: как Вы пережили этот год и остались… в живых?

– Видимо, повезло: дети у меня очень спокойные. Конечно, играют, иногда нервничают. Но не дерутся между собой, не истерят на ровном месте. Если и плачут, то это обязательно чем-то обусловлено.

Знакомьтесь, «богатырь» Милана. Фото: Предоставлено Еленой Гончар

Дома у четы Гончар действует почти военный режим: все строго, все по расписанию.

– Во сколько встать, во сколько сделать гимнастику, когда поесть, когда поиграть, во что поиграть, – объясняет Елена. – Если поиграли, то игрушки нужно положить на место. У нас даже есть особая игра «собрать игрушки». В нашей ситуации это единственное спасение от полного трэша.

С самого рождения родители стали разговаривать с дочками и сыном как с взрослыми. Знакомые относились к затее скептически: «Все равно ничего не понимают!».

– Но это не было бесполезно: уже сейчас я вижу, что они понимают многие слова, интонацию, – отмечает Гончар. – Говоришь «найди мишку» – ищут мишку. Говоришь «принеси штанишки» – берут и несут. Если прошу не лезть куда-то, то перестают делать это без слез. Мы абсолютно взрослые дети, хоть и годовалые. У нас есть друзья, которым два годика, и мы не особо отстаем, кроме того, что менее уверенно ходим и не так четко говорим.

А это «ангелочек» Ева. Фото: Предоставлено Еленой Гончар

На прогулку малышей выводят в сопровождении двух взрослых. Разбирают по парам: на одного взрослого – по «ходячему» и «сидячему». Пока двое гуляют по площадке, двоих катают на качельках или «прогуливают» за ручку. Итого семья Гончар занимает всю площадку сразу. Частенько детки в одинаковых комбинезончиках притягивают удивленные взгляды. Правда, другие мамочки принимают их за две двойни: кто ж подумает о четверне?

– Не скажу, что мне прям тяжко: все прямо так, как я мечтала, – улыбается Елена. – Самое сложное – это сон. Вернее, его отсутствие.

ДАЛЕКОЕ «КАК ТОЛЬКО»

Отмечают дни рождения малыши, а потом и мама, дома: приболели, у всех четверых – сопли и кашель. В гости приглашают родных и друзей. Правда, по очереди. В двушке, где ютятся мама, папа, бабушка и четверо малышей, просто не развернуться. Только детские кроватки и пеленальный столик занимают полквартиры.

Еще во время выписки городские власти обещали маме-героине просторное жилье. Но возникла загвоздка: Елене нужно подтвердить десятилетний срок пребывания в Петербурге. Несмотря на случай из ряда вон, преступить закон чиновники не могут.

Артем, единственный мужчина в четверке. Фото: Предоставлено Еленой Гончар

В апреле Елена отметила десятилетие в культурной столице. Вот только подтвердить это может лишь суд.

– Но суд оставляет ходатайство без рассмотрения, – вздыхает женщина. – Без судебного решения меня, естественно, не ставят на очередь. Ну, и так далее, по кругу. Подала сейчас на обжалование.

Власти предлагали поменять на четырехкомнатную квартиру двушку, в которой сейчас живут мама и малыши. Но эта квартира принадлежит бабушке, матери Елены. Да и предложенный вариант в социальной многоэтажке без лифта Елену смутил.

– Сейчас это самый главный вопрос, – делится Елена. – Чиновники говорят: «Как только встанете на очередь, сразу же предоставим жилье». Вот это «как только» как раз и не наступает. А нам уже годик.

Ева и Виктория. Фото: Предоставлено Еленой Гончар

С другими детскими «делами» все в порядке: социальные выплаты получают, соцслужба помогает, доктора в поликлинике идут навстречу и записывают на прием всю четверку.

– На садик уже подали заявление на очередь, – отмечает Елена. – В прошлом году прямо во дворе открыли хороший новый сад. Надеемся попасть туда. Собираемся пойти с полутора лет. Так как мы родились в октябре, формально нам в этом сентябре отказали: не было положенного возраста. Но сейчас все в порядке, сказали напомнить о себе в январе, когда будут распределять места. Надеюсь, обойдется без проблем.