Кроссовер - это не только машина для парковки на поребриках
Это еще и музыка, в которой два-три-четыре произведения замешиваются так, что появляется что-то абсолютно новое. Говорим, играем и слушаем кроссовер вместе с классиками жанра «Терем-квартетом» перед большим фестивалем, который пройдет в Капелле
Андрей Константинов и Андрей Смирнов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Изменить размер текста:
КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. «Терем-квартет» зовет петербуржцев на турнир по музыкальному кроссоверу
00:00
00:00