16 Окт. 01:00 2018-10-17T19:46:42+03:00

Кроссовер - это не только машина для парковки на поребриках

Это еще и музыка, в которой два-три-четыре произведения замешиваются так, что появляется что-то абсолютно новое. Говорим, играем и слушаем кроссовер вместе с классиками жанра «Терем-квартетом» перед большим фестивалем, который пройдет в Капелле