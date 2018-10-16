2018-10-17T19:46:42+03:00
Культурные люди

Кроссовер - это не только машина для парковки на поребриках

Это еще и музыка, в которой два-три-четыре произведения замешиваются так, что появляется что-то абсолютно новое. Говорим, играем и слушаем кроссовер вместе с классиками жанра «Терем-квартетом» перед большим фестивалем, который пройдет в Капелле
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Поделиться:
Андрей Константинов и Андрей Смирнов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Андрей Константинов и Андрей Смирнов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Изменить размер текста:

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. «Терем-квартет» зовет петербуржцев на турнир по музыкальному кроссоверу

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Московском шоссе в Петербурге после ДТП насмерть сбили водителя
Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты
Александр Беглов договорился с кредиторами о снижении процентов по «Невской ратуше»
В Петербурге ищут причину зловония, на которое жалуются на севере города
В Петербурге отремонтируют «Часы Лансере» на Малой Конюшенной
На Ростральной колонне в Петербурге заметили человека-паука
В четверг, 18 октября, в Петербурге будет до +14 тепла и без осадков
Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей
Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу
Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест
У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи