Не молодец и непрофессионал: Баста откровенно рассказал, что думает о Сергее Шнурове

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-16T17:51:40+03:00

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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и рокер Шнуров редко пересекаются в концертной и обычной жизни. Но тут наступил случай, когда им пришлось провести достаточно много времени в одном пространстве и одном проекте. Оба музыканта - в жюри седьмого проекта шоу "Голос". И отношения между представителями двух музыкальных культур, как оказалось, не самые гладкие.

Об этом стало известно на съемках программы "Вечерний Ургант". Вообще-то Баста пришел представлять свой фильм "Клубаре". Но разговор Иван Урган завел именно с "Голоса".

- Ты же единственный, кто остался из тех (старого состава жюри - прим.авт.), - начал ведущий. - Ты старейшина. Ты аксакал. Когда ты узнал, кто будут твоими коллегами?

- Когда выбирал их сам, - полу-отшутился, полу-всерьез ответил Баста.

- Ну и как тебе работается с этими людьми?

Характеристики Вакуленко были емкими.

- Сережа Шнуров — не молодец. Костя Меладзе — молодец. Я — молодец, Ани Лорак — красавица.

Иван Ургант тут же решил развить тему. Мол, слышал, что между Бастой и Шнуровым пробежала черно-белая кошка.

- Пьяная, - тут же уточнил Баста.

- Тогда понятно, от кого к кому она бежала, - не замедлил пустить реплику шоумен. - Но все-таки, в чем твои претензии к нему?

- Он просто.... непрофессионал, - аккуратно подобрал слова Баста под хохот зала. - Вы видели синяк в Инстаграме у него под глазом? Это справедливость!

Вечерний Ургант. В гостях у Ивана Баста. 12.10.2018.Сегодня у нас в гостях рэпер и Наставник шоу "Голос" Баста.

Кроме того, Баста предположил, что в том, что они с Шуровым встретились в "красных креслах", был определенный умысел.

- Наш конфликт, постоянные перепалки...мы кидались друг в друга словами...мне Мы не всегда употребляем такие жесткие выражения в творчестве и в жизни, поэтому мне было удивительно слышать, что он говорит.

Теперь поклонники обоих музыкантов гадают, действительно ли у членов жюри настолько недопонимание или же это такой юмор и часть продвижения проекта.