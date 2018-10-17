Главный драматический сериал осени «Звоните ДиКаприо!»

17 Окт. 18:59 2018-10-18T12:08:08+03:00

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20 октября на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER выйдет новый сериал «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли. Первые три серии проекта уже показали на фестивале «Движение» в основном конкурсе. Сериал взял два значимых приза: за лучший сценарий и за блистательный актерский тандем – Александр Петров и Андрей Бурковский.

В новом проекте ТНТ затрагивается тема ВИЧ, которая никогда не поднималась на отечественном телевидении или в кино. Создатели рейтингового сериала «Сладкая жизнь», продюсер легендарного «Физрука», режиссер Жора Крыжовников и канал ТНТ решили пойти на рискованный эксперимент и создали «Звоните ДиКаприо!».

Звоните ДиКаприо!: Тема, которую еще никто не поднимал на российском ТВ.

В сериале рассказывается об отношениях и судьбах двух братьев. Егор Румянцев (Александр Петров) – звезда хитового сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него вич.

Полная его противоположность – брат Лев (Андрей Бурковский). Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки. При этом ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Андрей Бурковский: «У сериала невероятно крутая команда, по всем, что называется, фронтам. По мне, это очень высокого уровня продукт, который по качеству материала, истории, актерской игры (пускай это не скромно) и, конечно, режиссуры легко может конкурировать с мощными западными сериалами.

Это будет Бомба! Поэтому смотрите, не пожалеете!»

Несмотря на непростую тему, в сериале много юмора. ВИЧ не становится главным героем. «Звоните ДиКаприо!» — это история о любви, предательстве, смерти и надежде. Завтра все может закончиться, но живешь ты сегодня. И от твоих решений и поступков зависит не только твоя жизнь, но и жизни тех, кто с тобой связан.

Главный драматический сериал осени «Звоните ДиКаприо!» будет доступен с 20 октября эксклюзивно на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER