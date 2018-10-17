СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-17T10:30:16+03:00

На Московском вокзале пассажирка провалилась между перроном и вагоном из-за съехавшего трапа. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел после прибытия в Петербург фирменного поезда из российской столицы [видео]

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Крайне неприятный инцидент произошел на Московском вокзале Петербурга. При высадке пассажиров, из-за съехавшего трапа, между поездом и платформой провалилась пожилая женщина. Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в тамбуре вагона.

Известно, что инцидент произошел днем, 15 октября, когда из прибывшего в Северную столицу нового, двухэтажного состава начали выходить пассажиры. На видеозаписи хорошо видно, как несколько человек проходят по специально положенному проводником трапу. Однако, когда на стальную конструкцию наступает пожилая женщина с сумками, мостик срывается вниз, и за ним проваливается пассажирка. Ей на помощь сразу же бросаются пассажиры и проводник.

Сразу после инцидента пострадавшую доставили в медчасть Московского вокзала, где ей первую помощь оказали врачи. Позднее пассажирку забрала машина «скорой помощи». В больнице у женщины диагностировали ушиб грудной клетки.

Пока железнодорожники официально никак инцидент не комментируют.