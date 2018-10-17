Дышите? Не дышите! Самый грязный воздух в Петербурге нашли в Шушарах, на Петроградке и у Мариинки

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-17T16:21:58+03:00

Из 46 проб слишком много токсичного диоксида азота нашли в 12 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А вот на Васильевском с Крестовским и в Кудрове с Муриным дышать можно полной грудью

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По каким улицам Петербурга стоить ходить не дыша? Выяснили специалисты Greenpeace. Все лето двести волонтеров по всей стране отбирали в специальные трубочки пробы воздуха и подсчитывали концентрацию токсичного диоксида азота – самого опасного «ингредиента» выхлопных автомобильных газов.

ЗАДЕРЖАТЬ ДЫХАНИЕ

В норме среднесуточная цифра не должна превышать сорока микрограммов на кубометр. Но из 46 проб 12 показали превышение, все отобрали в менее чем 20 метрах от автодорог. Самый токсичный воздух нашли на Большом Сампсониевском проспекте у дома №98: там норма превышена почти в полтора раза. В здании расположен центр социальной реабилитации инвалидов, рядом – Детская больница имени Святой Ольги.

Вообще спальные районы северо-востока Петербурга – самые загазованные. Слишком много диоксида «собрали» и на Просвещения, и на Пискаревском, и на Косыгина, и на Кушелевской дороге.

Не все в порядке и в престижном Приморском районе. Например, опасен воздух на Парашютной улице, рядом с детским садиком №42.

На юге токсичная «атмосфера» нависла над Шушарами (Пушкинская улица) и над Будапештской.

Много «удушливых» адресов в центре. Особенно на Петроградской Стороне: отличились Большая Пушкарская, Петроградская набережная, Большая Зеленина. Глоток несвежего воздуха обеспечен у ДК связи на Большой Морской, у Суворовского военного училища на Московском, на Заневской площади и даже на Декабристов у Университета имени Лесгафта и Мариинского театра.

А вот на Васильевском, Крестовском, Елагином можно дышать спокойно. Чист и прозрачен воздух в Курортном направлении и в направлении на Стрельну и Петергоф. Удивительно, но не нашли превышений и в Мурине и Кудрове. Возможно, потому, что ездить на автомобилях там просто невозможно.

КАК ИССЛЕДОВАЛИ?

Кроме Петербурга, исследование охватило Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Казань, Воронеже и Ростове-на-Дону. По всем восьми городам расставляли диффузионные трубки Палмса. Методика уже зарекомендовала себя в Европе. Волонтеров консультировали в университете Эксетера, а пробы анализировали в лаборатории в Великобритании.

– У Роспотребнадзора есть нормативы, которые обязывают информировать граждан о загрязнении атмосферного воздуха, но в них не указано, в каком формате и объеме, – пришли к выводу в Greenpeace. – Нужно изменить регламент.

Ради этого Greenpeace запустил сбор подписей. Передать петицию «за достоверную информацию о воздухе» федеральным властям планируют в конце октября.

СПРАВКА «КП»:

Диоксид азота негативно воздействует, прежде всего, на органы дыхания. В зависимости от концентрации, последствия могут быть разными: от сухости слизистой носа и ослабления обоняния до отека легких. Влияя на слизистые, двуокись азота ухудшает сумеречное зрение, ведет к кислородному голоданию тканей. При постоянном воздействии токсина организм становится легкой добычей для болезней дыхательных путей. Ученые нашли связь диоксида азота и иммунитета: газ может способствовать изменению состава крови, уменьшению гемоглобина. В результате повышается риск, в том числе, злокачественных новообразований.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Сергей БАБАК, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета:

– Главный совет – покинуть зону поражения. Или носить изолирующий респиратор, который не давал бы вдыхать вредные вещества. Так, например, поступают в загазованном Пекине. Еще жители мегаполисов в Китае промывают дважды в день верхние дыхательные пути – нос, горло – слабосоленой водой, чтобы очистить их от пыли. Отит это не вызывает, напротив, все лор-врачи советуют.

При этом от токсинов промывание не спасет, мера эта хороша лишь от вирусов. Препараты, «укрепляющие» иммунитет дыхательных путей, которые сейчас активно рекламируют, применять без рекомендации врача опасно: они изменяют иммунный ответ, и куда качнется система, неизвестно. Это как ящик Пандоры.

Поэтому единственная профилактика – бороться за экологию: пока раздражающие вещества поступают в легкие, все бесполезно.

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ АДРЕСА ПЕТЕРБУРГА:

Большой Сампсониевский пр., 98 – 57,51 мкг/м3

ул. Декабристов, 33 – 54,27 мкг/м3

пр. Просвещения, 99 корп. 2 – 53,24 мкг/м3

Шушары, Пушкинская ул., 1 – 52,69 мкг/м3

Большая Морская ул., 58 – 50,12 мкг/м3

Пискаревский пр., 1 стр. 1 – 49,27 мкг/м3

пр. Косыгина, 27 корп. 1 – 46,18 мкг/м3

Парашютная ул., 22 корп. 1 – 45,62 мкг/м3

Большая Пушкарская ул., 15 – 45,51 мкг/м3

Петроградская наб., 16 – 45,23 мкг/м3

Московский пр., 17 – 43,63 мкг/м3

ул. Большая Зеленина, 11/1 – 42,77 мкг/м3

Будапештская ул., 85 – 42,39 мкг/м3

Кушелевская дор., 3 корп. 2 – 40,76 мкг/м3

Новочеркасский пр., 41 – 40,66 мкг/м3