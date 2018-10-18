2018-10-19T12:01:01+03:00
Досуг

L’One в Ледовом дворце 27 октября

Состоится большой сольный концерт российского рэпера
Степан СТЕПАНОВ
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L’One – резидент лейбла Black Star.L’One – резидент лейбла Black Star.
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L’One – резидент лейбла Black Star, артист, сумевший закрепить за собой лидирующую позицию на российском музыкальном рынке, используя в основном интернет для продвижения своего творчества.

В 2013-м состоялся релиз дебютного альбома L’One «Спутник», заглавным синглом с которого стал нашумевший трек «Все танцуют локтями». По итогам года «Спутник» вошел в список 100 бестселлеров iTunes. В 2014 году выходит продолжение космической трилогии «Одинокая вселенная», а в 2016-м третья часть – «Гравитация».

Альбом «Гравитация» стал лучшей русскоязычной пластинкой года, по мнению редакции сервиса Apple, а треки «Дорога» (feat. Jasmine) и Сон (feat. Монатик) вывели артиста на новый качественный уровень.

Параллельно с записью материала для сольных работ L’One также активно работает над музыкой для кинофильмов: в 2017 году на экраны вышел новый фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение», заглавной темой к которому стала песня Левана «Возвращение». Также 24 октября 2017-го состоялся релиз нового EP артиста «1985», записанного специально для второго сезона сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения». На этой пластинке Леван полностью переосмыслил выдающиеся хиты советского времени: “Эхо”, “Клён”, “Ветер перемен”.

На осень 2018 года L’One запланировал гастрольный тур «Всё или ничего 2», в рамках которого 27 октября он выступит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

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