Акварельные эмоции

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-18T12:25:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Мастер широкими и на вид небрежными мазками кладет на лист бумаги одну цветную полосу за другой. Все внимание мужчины сосредоточено на двух пейзажах: реальном и том, что проступает на холсте. Цепкий взгляд метко выхватывает детали, а чуткие пальцы ловко гоняют кисть по палитре, замешивают краски.

Вокруг, затаив дыхание, наблюдает около десятка человек. Это участники мастер-класса по акварельной живописи, который дают выдающиеся художники Владимир Колбасов и Петр Семенов в рамках проекта «Город равных возможностей».

За их движениями следят сотрудники детских домов, центров содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатов, социальные педагоги, педагоги до- полнительного образования. Все они работают со сложными детьми.

- Мы адаптируем не только детей, но и защищаем педагогов, которые трудятся в этой сфере, от профессионального выгорания, - рассказала координатор проекта Екатерина Майборода. - Им нужен воздух, им нужно общаться с другими людьми, чтобы искать вдохновение.

Эти педагоги каждый день видят не самую приглядную сторону жизни: брошенных и несчастных детей, сложных подростков. К каждому подопечному нужно найти подход, а для этого - проникнуться его историей. Все это требует немалых душевных сил.

- Когда ты что-то отдаешь, нужно чем-то подпитываться - из пустого сосуда не нальешь, - объяснила педагог дополнительного образования Центра содействия семейному воспитанию № 9 Татьяна Гусева. - Творческое развитие педагогов очень важно. Дети не пойдут за тем, кто им не интересен.

Ребенка нужно заинтересовать, понять, что у него в душе, и научить видеть красоту. Для этого и нужна своеобразная арт-терапия, ради которой собираются педагоги, но эта терапия действует и на них самих: глядя на быстрые движения кисти, слушая мастеров, примеряя на себя их приемы, работники черпают вдохновение, отвлекаются от всех тревог и проблем, включаются в творческий процесс и делают для себя маленькие открытия.

Это и правда отличная арт-терапия, которая учит смотреть на мир, как на целое, но при этом выделять важные детали. Как художник выбирает место для пленэра? Бродит по парку, пока не наткнется на подходящую панораму, богатую интересными деталями, и уже на ней сосредотачивает все свое внимание. А как живописцы подбирают краски? У них небо никогда не будет голубым. Они смешают серую краску с темно-синей, вольют чуточку розового, подправят капелькой желтого, добавят воды, чтобы получить нужный оттенок. Траву никогда не обозначат цветом, который хранится в коробке с акварелью. Зачем брать готовый зеленый, если нужный оттенок можно получить, смешав желтый с синим? Каждое пятнышко требует особого подхода и внимания. Так и в жизни.

- Писать просто, нужно только смешивать правильные краски и наносить их на нужное место, - шутливо подбадривает участников Петр Семенов.

- Когда рисуете, думайте о том, какое настроение вы хотите передать, - напутствует Владимир Колбасов, размечая карандашом будущий этюд. Такие мастер-классы проходят уже более двух лет - с февраля 2016 года. Художники, входящие в товарищество «Акварельный класс», с радостью согласились сотрудничать с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, который предложил им поучаствовать в проекте «Город равных возможностей». С тех пор встречи с педагогами проходят регулярно.