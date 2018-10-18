Стинг не отменит концерт в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-18T17:12:20+03:00

Да и билеты в вип-ложи на выступление артиста в Северной столице продают

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На днях в СМИ появилась информация, якобы британский певец Стинг запретил вип-зоны на своих концертах и потребовал организаторов убрать дорогие билеты из продажи. Если они не пойдут на его условия, популярный артист и вовсе пригрозил отменить выступления.

Первым об этом сообщил организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский. По его словам артист хочет видеть нормальную публику в фан-зоне, а не ложи и диваны.

«Комсомолка» связалась с организатором шоу Стинга в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы узнать состоятся ли концерты.

- Ничего не знаю о запрете на вип-зоны, - заявила генеральный директор концертного агентства Вера Борина. – Мало того, слышала, что в Екатеринбурге все дорогие места уже проданы, в Казани, Москве и Санкт-Петербурге они продаются и сейчас.

Уточним, что стоимость билетов в Петербурге стартует от 3 тысяч рублей, а самое дорогое местечко обойдется в 12 тысяч рублей. Предусмотрена фан-зона и вип-места.

- Ранее Стинг приезжал с симфоническим оркестром, тогда он просил, чтобы был сидячий партер, - объяснила Вера Борина. - А сейчас это рок-шоу, конечно, люди хотят потанцевать и фан-зона оправдана.

Стинг тщательно готовится к этому турне. В России у него запланировано четыре концерта. Выступать он будет вместе с регги-исполнителем Шэгги, а в финале каждого шоу исполнит свои главные хиты. Артист очень трепетно относится к качеству звука, именно поэтому он везет с собой из Лондона несколько фур с оборудованием.

А какие у знаменитого артиста требования?

- Хотелось бы сказать, что он в райдере заявляет сиреневые полотенца в горошек, но нет, - продолжает Вера Борина. – Да, он просит черную комнату для отдыха. Но мы не удивлены, подобное требование есть у многих артистов. На стадионах гримерки – это, как правило, спортивные раздевалки, поэтому мы драпируем стены темной тканью и включаем мягкий расслабляющий свет, чтобы артист отдохнул от ослепляющих софитов. Но у Стинга есть свой ритуал, перед самым концертом он садится в углу комнаты, открывает книгу со стихами и начинает читать. Видимо, так он расслабляется и заряжается на концерт.