2018-10-18T21:37:47+03:00
Досуг

«Над Балаганом небо Райкина»

Самая яркая звезда на театральном звездном небе – это Константин Аркадьевич Райкин
Степан СТЕПАНОВ
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Райкин представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»Райкин представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»
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Высокая поэзия, необыкновенная энергетика и любовь к настоящему театральному искусству – всё это Константин Аркадьевич Райкин. Самый строгий театральный критик, самый требовательный режиссер, самый вдумчивый актёр – всё это Константин Аркадьевич Райкин. 26 октября, на сцене театра Мюзик Холл – актёр, режиссер, художественный руководитель театра «Сатирикон», Народный артист России – КОНСТАНТИН РАЙКИН представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»

Билеты в театральных кассах города. Заказ групповых билетов без наценки у организатора по телефону (812) 905-55-06

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