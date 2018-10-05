«Над Балаганом небо Райкина»
Самая яркая звезда на театральном звездном небе – это Константин Аркадьевич Райкин
Райкин представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»
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Высокая поэзия, необыкновенная энергетика и любовь к настоящему театральному искусству – всё это Константин Аркадьевич Райкин. Самый строгий театральный критик, самый требовательный режиссер, самый вдумчивый актёр – всё это Константин Аркадьевич Райкин. 26 октября, на сцене театра Мюзик Холл – актёр, режиссер, художественный руководитель театра «Сатирикон», Народный артист России – КОНСТАНТИН РАЙКИН представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…»
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