2018-10-20T14:24:53+03:00
Общество

В Петербурге показали самый большой пазл в мире

Головоломка-рекордсмен состоит из 42 тысяч деталей [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Северной столице показали самый большой пазл из 42 тысяч деталей. Фото: "Комсомольская правда".В Северной столице показали самый большой пазл из 42 тысяч деталей. Фото: "Комсомольская правда".
Изменить размер текста:

На Книжной ярмарке в ДК имени Крупской 20 октября представили самый большой пазла в мире. Называется он «Вокруг света» и посвящен достопримечательностям со всей планеты. Увидеть на нем можно Эйфелеву башню, Биг-Бен, статую Христа-Искупителя, Тадж-Махал, Пизанскую башню и еще сотню известных мест мира.

Выпустила эту огромную головоломку испанская фирма. Количество элементов складной картинки поражает – 42 тысячи! Предыдущего рекордсмена, сделанного по мотивам диснеевских мультфильмов, он обошел на 1680 деталей.

Пазл «Вокруг света» показали в уже собранном виде. Площадь этого «чуда» составила около десяти квадратных метров.

В Петербурге показали самый большой пазл в мире.Видео: "Комсомольская правда".

– Пазл занимает почти семь с половиной метров в длину и полтора метра в высоту, а вес составляет 22 килограмма. Он укреплен на специальной конструкции и выставлен для обозрения в новом творческом пространстве на втором этаже ДК, – рассказали в ДК имени Крупской.

Предыдущий пазл-рекордсмен состоял из 40320 деталей. Фото: &quot;Комсомольская правда&quot;.

Предыдущий пазл-рекордсмен состоял из 40320 деталей. Фото: "Комсомольская правда".

Открытие мероприятия посетили и представители той самой фирмы Educa, которая создала рекордсмена. После того как петербуржцы посмотрят на огромную головоломку, их ждут на семейный турнир по пазлам. Сразиться в скорости по собиранию картин из маленьких деталей можно будет в ДК Крупской 3 и 4 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге из трех тысяч конфет собрали картину Марка Шагала

В Летнему саду для сладкоежек и ценителей прекрасного устроили настоящий праздник. Любители шоколада смогли почувствовать себя художниками, а в честь празднования Всемирного дня шоколада горожанам предложили собрать картину Марка Шагала «Прогулка» из шоколадных конфет (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербургские депутаты предлагают сделать День учителя выходным
Беглов и Миллер договорились о ремонте теплосетей Петербурга
За 2018 год в Пулково обслужили 14 миллионов пассажиров
Беглов попросил «ЛСР» ускорить строительство трамвайных путей
Сергей Шнуров и "Ленинград" побили рекорд, собрав 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"
В Университете ИТМО сделали розовый бюстгальтер размера C++ в поддержку профилактики рака груди
На петербуржца, стрелявшего из ружья с балкона, завели уголовное дело
Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию
Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности
Сергей Шнуров: «Все зрительницы на концерте могут быть моими будущими супругами»
Петербургский депутат просит сохранить имя аэропорту Пулково
В Петербурге с 22 октября вступают в силу ограничения движения транспорта
Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"
Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице
Взрыв в Гатчине: пострадал один человек
Воинов вернули на Аничков дворец
Оба Кокориных и Мамаев остались под арестом
Следственный комитет взял под контроль дело об отравлении детей ртутью в Петербурге
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга