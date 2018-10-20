СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-20T14:24:53+03:00

В Северной столице показали самый большой пазл из 42 тысяч деталей. Фото: "Комсомольская правда".

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На Книжной ярмарке в ДК имени Крупской 20 октября представили самый большой пазла в мире. Называется он «Вокруг света» и посвящен достопримечательностям со всей планеты. Увидеть на нем можно Эйфелеву башню, Биг-Бен, статую Христа-Искупителя, Тадж-Махал, Пизанскую башню и еще сотню известных мест мира.

Выпустила эту огромную головоломку испанская фирма. Количество элементов складной картинки поражает – 42 тысячи! Предыдущего рекордсмена, сделанного по мотивам диснеевских мультфильмов, он обошел на 1680 деталей.

Пазл «Вокруг света» показали в уже собранном виде. Площадь этого «чуда» составила около десяти квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674205" frameborder="0"></iframe> В Петербурге показали самый большой пазл в мире.Видео: "Комсомольская правда".

– Пазл занимает почти семь с половиной метров в длину и полтора метра в высоту, а вес составляет 22 килограмма. Он укреплен на специальной конструкции и выставлен для обозрения в новом творческом пространстве на втором этаже ДК, – рассказали в ДК имени Крупской.

Предыдущий пазл-рекордсмен состоял из 40320 деталей. Фото: "Комсомольская правда".

Открытие мероприятия посетили и представители той самой фирмы Educa, которая создала рекордсмена. После того как петербуржцы посмотрят на огромную головоломку, их ждут на семейный турнир по пазлам. Сразиться в скорости по собиранию картин из маленьких деталей можно будет в ДК Крупской 3 и 4 ноября.

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