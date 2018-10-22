Деревянная Гатчина: Стены ломит, резьба отваливается

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-22T10:49:45+03:00

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– Такое чувство, что, кроме двух дворцов, у нас ничего нет, – вздыхает краевед, директор Музея истории Гатчины в 2008-2010 годах, член Общественной палаты Гатчины Андрей Бурлаков. – Фактически, это единственные памятники, которые находятся в нормальном состоянии. Но они подчиняются Петербургу. Другим каменным памятникам тоже повезло. А вот «деревяшки» брошены на самотек: выживут – не выживут…

«ДЕРЕВЯННАЯ» УЛИЦА

Улица Чкалова – она же Юного Пролетария, Люцевская, Загвоздинская – могла стать второй Соборной. Ее, одну из старейших в городе, предлагали даже сделать пешеходной: здесь на каждом шагу стояли резные «деревяшки» XIX века с башенками и верандами. Словом, что ни дом, то история.

Большой Гатчинский дворец в отличном состоянииФото: Артем Килькин

– Соборная – единственная пешеходная улица в городе, раньше она была главной купеческо-торговой, – отмечает Бурлаков. – Она кажется уютной. Но на самом деле все стерто в ходе массовой перестройки в девяностых-двухтысячных. Общего с тем, что было, у нее практически нет: остался лишь один деревянный дом.

Но в 2008-ом на «деревянной» улице вспыхнул пожар.

– Потеряли тогда десять важнейших домов, памятников местного значения, – рассказывает краевед. – Осталось больше ста погорельцев.

Приоратскому тоже повезлоФото: Артем Килькин

Теперь на Чкалова вместо резных домов мелькают то пустыри, то новенькие гостиницы и элитарные многоэтажки. Еще десятилетие назад основной версией трагедии был поджог, но виновных так и не нашли.

– Теперь ясно, что улицу просто «чистили», – вздыхает Бурлаков.

В 2008-ом в пожарах на Чкалова погиб десяток старинных домовФото: Артем Килькин

Тем ценнее то, что уцелело. Например, дом №6 – самая старая школа Гатчины, бывшее реальное училище для мальчиков. В этом году зданию исполняется 120 лет. Рядом – дом №6 литера А, где когда-то жила супруга Колчака. Оба дома ныне занимают квартиры. Коттеджи подбираются к ним все ближе, а на пути к видовому спуску на Черное озеро и парк Приоратского дворца появился металлический забор.

ТРИ ГОДА ЖДУТ

В тройку самых старых деревянных памятников Гатчины входит дом №3 на улице Киргетова 1830 года постройки. В городе он известен или как старый военкомат, или, для увлеченных историей края, как Дом купца Сытникова.

– Здесь было наше гатчинское благородное собрание, приходил весь купеческий цвет, – рассказывает Бурлаков. – В те времена дом был одним из лучших: огромный сад, два флигеля, где жили дворник и садовник. Целая городская усадьба.

Когда-то в Доме Сытникова собирался купеческий цвет, а теперь он меняет арендаторовФото: Артем Килькин

До конца прошлого века в «купеческом гнезде» работал военкомат. А в девяностых в усадьбу пришла нескончаемая вереница арендаторов.

– Электрики, физкультурники, ветераны, афганцы, водопроводчики, торговцы, хор…, – перечисляет Эдуард Панкратов, сотрудник парикмахерской, которая единственная задержалась в усадьбе на годы.

Жилой дом через дорогу, тоже старинный, привели в порядок (правда, сняли всю резьбу и вставили пластиковые окна). А вот усадебку Сытникова забыли. В результате она буквально рассыпается на части.

Единственная организация, которая задержалась в усадебке, - парикмахерскаяФото: Артем Килькин

Тем удивительней, что дом – часть ансамбля Госпитального городка, памятник федерального значения. Через дорогу – Администрация Гатчинского МО.

– Все здание сфотографировали от пола до потолка, отправили пачку бумаг в Москву. Но ни в какую программу дом так и не включили, – делится Панкратов. – Власти говорят, что вопрос решается. И так уже три года. А на местном уровне на него ни копейки не могут потратить, потому что это федеральный памятник. Так дом и продолжает умирать.

Каменные здания выглядят неплохо, а вот с «деревяшками» бедаФото: Артем Килькин

Приходится действовать самим. Парикмахеры латают текущую крышу, следят за старыми трубами. Жизнь памятника поддерживают на свой страх и риск: по закону, сгнить в запустении памятник может, а вот подлатать кровлю без вороха экспертиз и проектов – штраф.

– Можно было бы открыть здесь Дом дружбы народов или промысловые лавки, ведь место туристическое, – отмечает Бурлаков. – Но никто не берется. Хороший пример нашего неумения хранить историю.

БЕЗ БУДУЩЕГО

Один из старейших деревянных домов города, Дом полицмейстера, участника войны 1812 года Ольдерогге на Красной улице, и вовсе собираются снести. Здание 1827 года постройки сейчас занимают дружинники, блокадники и одна политическая партия.

Дом полицмейстера Ольдерогге занимают дружинники, блокадники и одна политическая партияФото: Артем Килькин

– В советское время здесь были медицинские учреждения, санитарные службы, аптека, потом здание сделали офисным, – отмечает Бурлаков. – Его многократно перепланировали, обшивали. Но сохранились внешний вид и ограда.

Дом считается старейшим в ГатчинеФото: Артем Килькин

В отличие от Дома Сытникова, жилище полицмейстера выглядит более-менее: полы не провисли, крыльцо не покосилось. Но это только на первый взгляд: отсыревший фасад легко можно разобрать голыми руками.

– Стропила, подвальная часть – все сгнило, – констатирует краевед. – Нужно перебирать. Но снести легче. И если разговоры о сносе уже пошли, сомневаюсь, что у дома есть будущее.

Здание можно буквально разобрать рукамиФото: Артем Килькин

Энтузиасты мечтали открыть в Доме Ольдерогге музей Куприна. Дом, где жил писатель, был сожжен немцами в военные годы. Теперь на том месте стоят пятиэтажки. Имя Куприна хранят лишь местная библиотека да старожилы.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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