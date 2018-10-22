Усадьбы Гатчины: Дома с призраками и призрачным будущим

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-22T10:51:18+03:00

В пригородах около тридцати забытых имений, и с каждым годом их становится все меньше

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Окрестности Гатчины полны удивительных усадеб. Увы, многие из них заброшены. Забытых имений здесь около тридцати. И с каждым годом их становится меньше: «работают» время, вандалы и пожары. Из усадьбы Демидовых в Тайцах, которая не первый год ждет превращения в школу искусств, «бегут» гранитные львы. Елисеевский замок в Белогорке разбирают на камни. А вокруг дачи адмирала-спиритолога в Прибыткове сживаемся коттеджное кольцо.

ТАДЖ-МАХАЛ В ДРУЖНОСЕЛЬЕ

Новые «Князья»

Нынешние жители усадьбы в Дружноселье – семья мигрантов. Половина здания и вовсе заброшена. Теперь в нем трудно узнать жилище светлейшего князя, героя Отечественной войны 1812 года, главнокомандующего русской армией в 1828-1829 годах Петра Витгенштейна.

– С крыши не течет: ремонт сделали, пока живем, – пытается объяснить «княгиня» на ломаном русском.

Половину господского дома занимают мигранты, половина пустуетФото: Артем Килькин

Усадьба находится во владениях местной туберкулезной больницы. Администрация клиники сидит в бывшем «доме для бедных старых»: Витгенштейны содержали богадельню и занимались благотворительностью. Рядом – фундамент ДК, недостроя «перестройки».

Остальное имение занято домами медработников, коих в Дружноселье немало (кроме туберкулезной, в поселке работает и психиатрическая больница). Именно здесь в жутком пожаре зимой 2016-го погибло восемь человек, в том числе дети. Накануне трагедии в деревянной избушке выпивали, а затем гость поспорил с хозяевами, пустил в ход нож, а чтобы скрыть следы убийства, поджег дом.

Образцовая ферма

– Когда в 1812-ом французы были разбиты, купечество Петербурга, Новгорода и Пскова собрало деньги и подарило их князю Витгенштейну в знак благодарности, – рассказывает краевед, основатель музея-усадьбы «Суйда», директор Музея истории Гатчины в 2008-2010 годах, член Общественной палаты Гатчины Андрей Бурлаков. – На эти деньги он купил у двух дев, педагогов Института благородных девиц, усадьбу в Дружноселье.

Еще до революции сюда ездили первые туристы, чтобы посмотреть на образцовое имениеФото: Артем Килькин

Вокруг дома с бельведером разрастается удивительной красоты парк из аллей, переходящих одна в другую: дубы, ели, пихты, клены. Появляются хозпостройки из дикого камня. Кузня. Охотничий дом, украшенный трофейными рогами. Редкая для того времени водонапорная башня. Ферма с голландскими коровами. Теперь в руинах скотного двора – не коровы, а «Ягуары».

О голландских коровах теперь напоминает лишь флюгерФото: Артем Килькин

– Еще до революции сюда ездили первые туристы, чтобы посмотреть на образцовое имение: здесь были огромные пасеки и даже своя оранжерея, где выращивали персики, арбузы и бананы, – рассказывает Андрей Бурлаков. – А изюминкой усадьбы была усыпальница с музеем.

Памятник любви

Костел, притаившийся в парке на берегу пруда и ныне «украшенный» поклонниками Цоя и «Короля и Шута», строил знаменитый архитектор Александр Брюллов. Фактически зодчий возвел в Дружноселье русский Тадж-Махал.

– Костел построен над могилой супруги сына Витгенштейна, Льва Петровича, – объясняет краевед. – Фрейлина Стефания Радзивилл умерла в 22 года от чахотки, оставив двух маленьких детей. От горя Лев Петрович сооружает огромный храм, который в дальнейшем становится родовой усыпальницей: здесь покоились все двенадцать князей Витгенштейнов.

Костел работы Брюллова построили над могилой княжны, которая умерла от чахотки в 22 года и оставила двух маленьких детейФото: Артем Килькин

По бокам от храма строят два домика. Один, предположительно, занимал священник (католиков в округе было много). Второй превращают в музей войны 1812 года. Дети и внуки берегли там доспехи великого деда, его боевые награды, переписку с Кутузовым. Вокруг усыпальницы вырыли ров и поставили пушки.

Рядом с усыпальницей стоял семейный музейФото: Артем Килькин

Где пушки сейчас, известно: после революции их увезли в Гатчинский дворец. А вот что стало с экспонатами семейного музея, до сих пор остается загадкой.

Неясно и то, где теперь покоятся князья Витгенштейны. Почти два века они жили здесь, принимали в гости Пушкина, Жуковского. Но с приходом советской власти их останки вышвырнули на улицу, а затем местные потихоньку захоронили их где-то в парке.

Штраф за энтузиазм

Прежде чем стать туберкулезной больницей, имение было коммуной, совхозом. И даже съемочной площадкой для «Иудушки Головлева» 1933 года. В костеле одно время хранили больничное белье.

Вокруг дома с бельведером разрастается удивительной красоты паркФото: Артем Килькин

– Во время войны здесь стоял штаб немецкой армии, – продолжает Бурлаков. – Здесь была мощнейшая охрана, сюда вызывали на допросы всех подпольщиков. Местные жители об этом не говорят, но все здесь работали на разных должностях: кто-то немцам полы мыл, кто-то – еду варил. Приезжал сюда и Витгенштейн, чтобы навести порядок в своем имении. Но затем он бежал вместе с немцами. Теперь потомки великих князей живут в Дании.

Администрация клиники сидит в бывшем «доме для бедных старых»Фото: Артем Килькин

Вернуть имение к жизни в последний раз пытались в 2012 году, на двухсотлетие победы над Наполеоном. Тогда один местный житель, с одобрения властей, расчистил парк у разграбленного костела, покрыл его крышей, закрыл двери и окна. После консервации намечалось и восстановление. Но вскоре энтузиаста оштрафовали за порчу памятника регионального значения на миллион рублей. На этом все работы прекратились.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ ЗАМОК В БЕЛОГОРКЕ

Парк вверх ногами и тайная комната

Изначально в имении под названием Горка хозяйствовал Франц Францевич Бель, глава местного дворянства. Постепенно фраза «к Белю в Горку» превратилась в «Белогорку». В конце XIX века имение купил Александр Григорьевич Елисеев, правнук основателя знаменитой купеческой династии Петра Елисеева. Оно предназначалось его единственной дочери Елизавете, в замужестве Фоминой.

За сказочную красоту господский дом прозвали замкомФото: Артем Килькин

В 1912-ом в имении достраивают господский дом, который за сказочную красоту прозвали замком. Архитектор – под вопросом: историки называют и Владимира Тавлинова, и автора Елисеевского магазина на Невском Гавриила Барановского.

– Раньше усадьба была изюминкой края, здесь часто снимали фильмы: Англию, Данию, – ведь с разных сторон у здания совсем разный вид, – рассказывает Бурлаков. – А теперь здесь снимают только фильмы ужасов. Хотя усадьба до сих пор входит в пятерку самых известных в Ленобласти.

Раньше замок Елисеевых был лучшим видом для фото в округеФото: Артем Килькин

Дополнением к господскому дому на берегу реки был парк. Не менее сказочный: над ним работали лучшие садовники того времени. В парке росли редкие деревья. Причем некоторые – вверх корнями. Приживались совсем не многие, зато те, что пустили корни из прежней кроны, удивляли причудливой формой.

– Каковы были интерьеры замка? Есть только воспоминания ребят из детского приюта, который открыли здесь после войны, – делится Бурлаков. – Еще стояла старинная мебель, чучела животных. При входе был огромный медведь. Одна девочка (я застал уже восьмидесятилетней) случайно нажала на какую-то нишу у камина, и со скрипом открылась задвижка, за которой оказалась потайная комнатка. Она была набита ценностями: картины, фарфор. В награду за находку девочке подарили оттуда фарфоровую куклу.

Замок с картошкой

После революции имение Елисеевых стало первой коммуной. Условия были подходящие: фермы, сады, пасеки – все было в идеальном состоянии. Барыня, дочь мужа Елизаветы Александровны от второго брака Алла Фомина, сначала жила у нянюшек, но потом ее выгнали и оттуда. Дальше – лагеря, психлечебница. Свой век Фомина коротала у бывшей няни.

– В войну у немцев тут был штаб, который они, отступая, подожгли: оставалось много документов, – добавляет краевед. – Но уже в 1947-ом здание вернули к жизни. Тогда нашлись и силы, и средства.

Сейчас усадьба богатейшего купеческого рода зияет темными окнамиФото: Артем Килькин

В советские годы здесь открыли станцию по селекции, ныне Ленинградский НИИ сельского хозяйства. Здесь выводили сорта картофеля, зерновых, бобовых, которыми потом кормили весь Северо-Запад. В замке работала опытная лаборатория. Но в 1993-ем ее переводят в другое здание. А затем кипучая жизнь НИИ и вовсе затухла. Последние пятнадцать лет в опустевший господский дом частенько наведываются вандалы.

– Каким-то образом памятник федерального значения сняли с учета и продали, – объясняет Бурлаков. – Новый хозяин занялся ремонтом: примерно в 2010-ом здесь появились крыша, рамы, полы, новые перекрытия. Но вскоре он умер. Его супруга продала здание – и пошла перепродажа. В позапрошлом году этот огромный замок можно было купить за сорок миллионов рублей. Желающих нет: слишком мало земли.

Памятник разбирают на сувенирыФото: Артем Килькин

Теперь частная усадьба стоит в запустении. Вынесли практически все: решетки, декоративные детали, вставки из искусственного камня.

Тем временем в Петербурге живет внучка Фомина, Татьяна Платоновна Соколова. В Белогорку она приезжает редко: больно смотреть. Всю жизнь она преподавала советскую историю, а о своих корнях заговорила лишь раз. Девчонкой Татьяну Платоновну привели с детским лагерем на экскурсию в ее же имение, и она похвастала ребятам, что раньше здесь жила ее семья. Никто не поверил.

ДАЧА С ПРИЗРАКАМИ В ПРИБЫТКОВЕ

В окружении

Деревянной Даче адмирала Прибыткова в одноименном поселке, можно сказать, повезло. Усадебку 1990 года постройки занимают музей и библиотека. Власти нет-нет да подлатают крышу регионального памятника, починят фундамент, обновят интерьеры. Но все же она на грани исчезновения. Причина – соседи.

– В советские годы здесь была школа, но, когда она закрылась, дача опустела, и власти решили распродать всю школьную территорию на участки. Продали даже колодец и туалет, – рассказывает Бурлаков. – Библиотекарь, молодая девчонка, оказалась в 1995-ом на улице зимой с книгами, потому что ее выселили из другого здания. Поселилась здесь. Народ возил ей дрова на санях. А потом библиотеку здесь и узаконили.

Дачу «адмирала» называют лучшим образчиком деревянного модерна ГатчиныФото: Артем Килькин

Правда, кольцо коттеджей вокруг адмиральской дачи все туже. Засыпали пруд, теперь вырубили сад. Да и от деревянной «развалины» охотники за лакомым куском земли с удовольствием бы избавились.

Между тем, эта усадебка – единственная из трех, принадлежащих Прибыткову и дошедших до нас. Ее называют лучшим образцом деревянного дачного модерна в окрестностях Гатчины.

Гости с того света

– Вообще Виктор Прибытков не был адмиралом: он был капитаном первого ранга, – отмечает краевед. – Но за его дела народная молва окрестила его адмиралом.

Когда-то гостевая дача Прибыткова выглядела, словно сказочный корабль: на крыше – металлическая чешуя, на окнах – прихотливые резные наличники с драконами, белочками, птицами, а в оконных рамах – витражи с маринами. Фрагменты витражей украшают здание и сейчас. Эскизы для них создал сам Михаил Врубель.

– Приезжали из Эрмитажа, из Русского музея, просили отдать витражи, – делится Бурлаков. – Но если отдадут, дом станет менее ценным, и его могут пустить под снос.

В окнах до сих пор сохранились витражи ВрубеляФото: Артем Килькин

В конце XIX и начале XX веков этими виражами любовались певица Анастасия Вяльцева, которая устраивала здесь концерты, артист Павел Самойлов, Андрей Белый и Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

– Дело в том, что этот дом был самым известным в России… центром спиритизма, – улыбается краевед. – В отставке Прибытков организовал здесь салон, писал книги по спиритизму, а его супруга вела «учеты встреч» с гостями с того света. Первый в ее списке – Пушкин. Во время одного из таких сеансов «адмирал» и умер. Кого он так увидел, так и останется загадкой. Ну, а его дачу так и называют домом с призраками.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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