Как выбирать жилье, чтобы экономить на квартплате

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-22T14:24:07+03:00

Вот такой дом появится на Аптекарском проспекте, до Ботанического сада от него - всего 200 метров.

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НОВЫЙ ТРЕНД

О «зеленых» технологиях в строительстве говорят все чаще, но далеко не все понимают, что это такое. Между тем все очень просто: задача «зеленых» технологий - сократить использование воды, электричества и тепла в течение всего жизненного срока дома. А также минимизировать негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

При этом экономичное использование природных ресурсов выгодно не только с экологической точки зрения. Оно дает возможность жильцам меньше платить за услуги ЖКХ.

Судите сами: если дом имеет плохую теплоизоляцию, в холодное время года мы греем не только свое жилье, но и улицу, выкидывая тем самым деньги на ветер. Зато правильно утепленные поверхности стен, потолков и полов дают возможность значительно уменьшить размер коммунальных платежей. И это только один пример.

НАГРАДА ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В европейских странах «зеленые» технологии используют уже давно. Они служат для покупателей одним из основных критериев выбора нового дома. В нашей стране такой подход долгое время оставался не более чем «модной темой» и потребителей не особо интересовал. Однако сегодня в Петербурге ситуация изменилась. Так, в сентябре статус «зеленого» жилого комплекса подтвердил ЖК BOTANICA, строящийся рядом с Ботаническим садом. Для застройщика - компании «Эталон ЛенСпецСМУ» - это первый объект в Северной сто- лице, который получил золотой сертификат GREEN ZOOM - самой авторитетной отечественной си- стемы оценки энергоэффектив- ности зданий.

В рамках прохождения процеду- ры сертификации жилой комплекс BOTANICA набрал 58 баллов из 100. Это означает, что корпуса дома (всего их два) на 42 процента энергоэффективнее, чем такая же новостройка, построенная без применения экологического подхода.

РЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА

Благодаря новейшим инженерным системам ЖК BOTANICA будущие жители смогут самосто- ятельно создавать необходимый микроклимат помещений, регулировать температуру воздуха, его влажность. К чему в квартире горячие батареи, если на улице оттепель? Проветривая помещение, можно будет обходиться без сквозняков и уличного шума: климатические клапаны на окнах обеспечат приток свежего воздуха без резких перепадов температуры.

В комплексе BOTANICA для улучшения качества питьевой воды предусмотрена специальная система дополнительной очистки и фильтрации.

И еще один плюс: для внутренней отделки холлов, коридоров и лестниц застройщик использует современные экологичные материалы с низким уровнем выбросов летучих органических соединений. А это опять же очень хорошо для здоровья.

А что с выгодой? Как объясняют специалисты, применение энергоэффективных техноло- гий в новом комплексе «Эталон ЛенСпецСМУ» позволит не только снизить потребление ресурсов, но и сократить собственникам квартир коммунальные платежи на воду, электричество и тепло. К примеру, экономия на энергопотреблении составит 33 процента.

Кроме комфортных условий проживания и экономии на коммунальных платежах, система позволяет сохранять благоприятную экологическую ситуацию в районе. По результатам энергомоделирования выбросы углекислого газа сокращены на 38 процентов. Так что «зеленым» комплекс будет не только внутри, но и снаружи. Экоидеология проекта отра- зится и в благоустройстве придомовой территории жилого комплекса, на которой появятся собственный зеленый бульвар, уютные тихие дворики, прогулочные дорожки, цветники, площадки для спорта и отдыха.

- Создавая жилой комплекс BOTANICA, мы вдохновлялись природой, - говорит коммерче- ский директор Группы «Эталон» Андрей Останин. - Еще на стадии проработки концепции мы старались заложить в этом проекте все современные технологии, которые сегодня применяются в «зеленом» строительстве. Золотой сертифи- кат GREEN ZOOM - это подтверждение высокого качества нашего жилого комплекса.

СПРАВКА

ЖК BOTANICA строится в Петроградском районе по адресу: Аптекарский проспект, 5, литера А. Застройщик - компания «Эталон ЛенСпецСМУ». По проекту планируется построить два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир. На последних этажах жилого комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад (до которого от дома всего 200 метров) и целый ряд исторических объектов. Вентилируемые и теплосберегающие фасады из кирпича ручной формовки и натурального камня дополнят декоративными дизайнерскими элементами на окнах. Завершение строительства ЖК BOTANICA запланировано на II квартал 2020 года.