Для фильма по книге Захара Прилепина «построили» филиал Соловков

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-22T14:53:14+03:00

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Причал в городе Ломоносов Ленинградской области. Хмурое небо, дует ветер, накрапывает дождь - не самая подходящая обстановка для поездки на Финский залив. Тем не менее, даже в этот мрачный день у воды столпотворение. Подъезжаем ближе, навстречу нам идут два парня в форме НКВД. А рядом белые автомобильные вагончики.

КАК СНИМАТЬ НА ОСТРОВАХ

Оказалось, что сегодня причал – это съемочная площадка. Здесь снимают сериал о непростых 20-х годах прошлого века, а именно об исправительном лагере на Соловецких островах. Канал «Россия» готовит экранизацию бестселлера Захара Прилепина «Обитель», выход которого в 2014 году стал событием в мире литературы.

Режиссер сериала – друг Прилепина Александр Велединский, известный по таким работам - «Русское», «Живой», «Географ глобус пропил».

- «Соловки» – для меня всегда были темой трепетной, - рассказывает Александр. - В 1942 году мой отец сбежал на фронт из города Горький. Там, на острове, обучался в школе юнг. Когда Валерий Тодоровский поинтересовался, а не хотел бы я сделать что-то о Соловках, я загорелся. Позвонил Захару Прилепину и предложил написать рассказ. К слову, мы с Захаром земляки, даже на одной улице в Нижнем Новгороде жили, но узнали об этом только спустя годы. Я им восхищаюсь, как писателем, кто как не он, потянул бы эту сложную историю. Но Захар пошел в отказ, мол, пишу только про то, что сам пережил. Прошли сутки, он сам перезвонил и сказал, что возьмется за это дело.

Корабль и здание НКВД «построили» специально для картины.Фото: Артем Килькин

Перед съемками друзья отправились на Соловки, где прожили пару недель, чтобы прикоснуться к истории того времени… На островах возможности снимать нет, поэтому сейчас киношники изобретают альтернативные варианты: то в Вологду едут с камерами, то в Архангельск и Выборг, теперь вот в Ломоносове работают.

Пока мы беседовали с режиссером, техники уже оборудовали съемочную площадку: выставили свет, камеры, штативы, зеленую стену «хромакей», на которую, как мне пояснили специалисты, потом наложат пейзажи тюрьмы.

МАГИЯ КИНО

Центр съемки – корабль на причале. Его и здание НКВД «построили» специально для картины. Смотришь: вроде метал и бетон, а на самом деле почти весь реквизит из дерева. Вот она магия кино!

- Товарищи осужденные, ореквизичиваемся! – прервал мои размышления помощник режиссера, который прямо перед кораблем раздавал актерам массовки мешки с одеждой. – Смотрите, чтоб мобильники не торчали из карманов, все-таки о прошлом веке кино снимаем. Так, проходим, проходим. Следом - красноармейцы и чекисты. Готовимся к сцене – «Заключенные сходят на берег».

В кадре около 50 человек, за кадром - в два раза больше: звукорежиссеры, осветители, гримеры, операторы, помощники. К концу третьего часа массовка начинает бунтовать, устали. Понять можно. Я-то в шапке, шарфе и куртке, согреваюсь горячим чаем, а актеры весь день в тонких льняных рубашках, кепках.

- Я больше не могу… Все, ухожу, - сказал гладко выбритый парень из массовки и бросил котомку, которую несколько часов держал на плече.

На какие-то доли секунды на площадке воцарилась гробовая тишина.

- А мы продолжаем, - скомандовал режиссер по рации, возвращая всех к процессу. – Давайте еще дубль, в этот раз надо Яшу и Женю крупно взять!

По сценарию фильм будет состоять из восьми серий.Фото: Артем Килькин

Женя – это исполнитель главной роли Евгений Ткачук, известный зрителям по работам «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Тихий Дон». Именно глазами его героя, 27-летнего Артема Горяинова, зритель увидит мир «Соловков». Честный, сильный, он снова и снова умудряется выходить невредимым из заговоров, схваток и смертельных ловушек лагерной жизни. Даже решается на «дружбу» с начальником – Федором Эйхманисом и заводит страстный роман с его любовницей – чекисткой Галиной.

«ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПЕРЕКОВКИ ЧЕЛОВЕКА»

Только заговорили о начальнике лагеря, как услышали знакомый до боли голос с хрипотцой. На площадке появился народный артист РФ Сергей Безруков. Уже в гриме и костюме. В руках зеленая кружка, которую, как потом выяснилось, он привез из дома, чтобы было теплее на съемках.

- Серега! Дождались! А мы уже обедать без тебя хотели! – заключил его в объятия режиссер. С Велединским Безруков знаком еще со времен «Бригады». Александр написал сценарий культового сериала.

- Серега, ну ты как думаешь, пойдет это сцена? Или переснять? Аааа, ты хочешь снять фуражку и остаться на месте? Понял. Давай, будет актерский дубль, - на площадке они как старые друзья прислушиваются к советам друг друга.

- Чем больше артист, тем меньше понтов, - обратился режиссер уже к нам и сказал шепотом. – Правда! Это я заметил и по работе с Костей Хабенским, и с Сережей Безруковым. Вы посмотрите: пока выставляются камеры, он тем временем повторяет текст, которого у него нет в следующей сцене. Это колоссальная работа над собой. Он уже в образе.

С Велединским Безруков знаком еще со времен «Бригады».Фото: Артем Килькин

Сдержанный, мрачный и даже суровый человек в форме. Он чеканил каждое слово, говорил почти шепотом, чтобы собеседники прислушивались к его речи с повышенным вниманием. Я все-так решилась прервать репетицию актера и задала вопрос.

- Как вы ощущаете себя в этой роли? Каким должен быть начальник лагеря?

- О такой роли можно только мечтать, мой герой эдакий философ у трона, возомнивший себя царем мира, искренне полагающий, что Соловки — это лаборатория для перековки человека, - ответил Сергей Безруков. – А вы не читали книгу Прилепина? Обязательно почитайте! Я вот ознакомился, причем еще до того, как получил предложение сняться в этой киноповести. У героя есть реальный прототип — Теодор Иванович Эйхманс, латышский красный стрелок, чекист и первый начальник ГУЛАГа. Путь у него, конечно, легендарный: и поезд Троцкого был в его биографии, и Туркистан, и много чего еще. Но самые страшные страницы его жизни - время, когда он управлял лагерем. Он отправлял людей на «Секирку», отдавал приказы о расстреле, создавая свою цивилизацию, он убирал ненужных людей и оставлял тех, кто был готов перевоспитываться. Я очень люблю историю, прочитал несколько книг, чтобы найти характер и лицо моего героя. Узнал, что он делал в революцию, что у него погибла жена во время схода сели в Алма-Ате. Необыкновенный человек, при всей жестокости вел очень демократичную политику в лагере, позволял даже театральные постановки! Можете себе представить? Роман интереснейший, но в кино персонажи приобрели, знаете ли, объем. Велединский в сценарий добавил много чего такого, чего нет в книге. И как мне кажется, есть еще, что добавить. У меня, к примеру, появилась идея – очень хочется посмотреть в глаза этому герою в 38-ом году. О чем он думал в тот момент, когда его самого поставили к стенке? Вот это был бы красивый финал. Саша обещал подумать над моим предложением.

По сценарию фильм будет состоять из восьми серий. Но на съемочной площадке действует негласный запрет на слово «сериал», и режиссер, и большинство актеров предпочитают называть будущую ленту киноповестью.

На экраны фильм выйдет в конце следующего года.