«Без ломика пробу не возьмёшь»: дневник проекта «Родники Ленобласти 2.0»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-22T15:33:06+03:00

Всего за два дня блогеры и журналисты объехали пять районов Ленобласти. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

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В прошлом году блогеры и журналисты уже взяли около ста проб из источников, которые вы отмечали на интерактивной карте. Однако даже наши бравые экипажи не успели заехать на все точки: так их было много.

Теперь команда «Комсомольской правды» и «Сообщества питерских блогеров» продолжает спасать мир — то есть нашу экологию — и три недели ищет самую чистую воду во втором сезоне проекта «Родники Ленобласти».

«Тара» для проб воды готова к новому выезду. Блогеры тоже! Фото: Александр Козьмин.

Из первого выезда — в сторону Луги и Кингисеппа — медиаэкологи привезли целых 32 бутылки проб и море впечатлений. Ведь в деревне Шадырицы позавтракали вместе с оленями, верблюдами и медведицей Винни-Пушкой — грозой сгущенки и арахиса всея Волосовского района.

Но и второй автопробег не обошёлся без приключений: Кировский, Волховский, Тосненский, Лодейнопольский и Подпорожский районы... Где у источника наворачиваются слезы, а откуда пробы брать уже поздно — в репортаже «КП».

Люди, которые регулярно ходят за водой к родникам, с большим уважением относятся к нашему проекту. Фото: Александр Козьмин.

КУРС НА ВОСТОК

Мы встретились ранним утром среды около станции метро «Девяткино». У вестибюля выстроилась полукругом десятиметровая очередь. Снова накрапывал дождь. Перед торговым центром, оперевшись на шлагбаум, томился охранник. Толпу в зелёных жилетках перед закрытыми дверями явно не каждый день увидишь. Блогер Дима приклеил на белый бампер голубые капли (символ проекта), и мы отправились в путь.

Верные железные кони вместе с нами преодолели уже около четырех тысяч километров.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Пейзажи, по сравнению с прошлой неделей, уже не были такими выразительными. Холодный осенний ветер хорошенько потрепал пёстрые леса, и природа потихоньку начала готовиться к зимнему сну.

Родники же, наоборот, стали куда разнообразнее: в первом выезде нам встречались только источники, заключенные в трубы, а во втором — частенько попадались колодцы с зеркально чистой водой. Но вот сочетание двух видов, как оказалось, имеет фатальный характер.

Одной и первых остановок восточного направления стал источник около небольшой часовни. В метре от дороги торчала труба, под ней старые доски: для удобства. Только вот металл оказался сухим. Чуть выше на пригорке стоял желтый колодец, внутри которого были какие-то шланги.

Как рассказал один из местных, дачники давно запустили туда свои «жала» и качают воду. Добавим жаркое лето — и с очередной точки наш экипаж уходит с пустыми бутылками. К счастью, случай единичный. Семь проб взяли быстро, даже как-то рутинно: рука все-таки уже набита.

К счастью, случаи, когда мы уезжаем от родника без воды (и без проб), носят единичный характер.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Итак, по графику оставалась только одна точка — родник на Синявинских высотах.

С 1941 по 1944 год здесь велись жесточайшие бои за Ленинград. По данным историка Вячеслава Мосунова, только за первые два года Красная армия потеряла от 130 до 160 тысяч бойцов.

Мысль о том, что кто-то берет воду отсюда, вызывает двойственные чувства.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Теперь на этом месте мемориал. Если пройти мимо десятков памятников и спуститься по лестнице, уткнёшься в огромный стальной куб с трещиной, из которой течёт вода. А сверху табличка со стихотворением: «Течёт родник на дне оврага, // Как слезы вдов и матерей... // О тех, чья доблесть и отвага, // Вернули счастье мирных дней...»

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

На ночлег в гостиницу «Свирь» в Лодейном поле мы приехали затемно. Место оказалось очень уютным и даже домашним: советское фортепиано, своя небольшая библиотека, снимки местного фотографа на стенах. Да и номера чистые, светлые и просторные. В общем, удалось хорошо отдохнуть.

«Погоня» за чистой водой неизменно пробуждает аппетит. Вечерний ужин экодесанта в гостинице «Свирь».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

На следующий день отправились в деревню Тервеничи. По преданию, в 1991 году сюда приехал петербургский иеромонах Лукиан. Ему так понравился вид с горы на Покровское озеро, что он решил построить здесь монастырь. Вскоре священник увидел во сне Божию Матерь. Она указала место, где следует выкопать колодец. Теперь там находится Покрово-Тервенический женский монастырь с часовней и святым источником, о целебных свойствах которого любят рассказывать монахини. Только вот нам оценить их так и не удалось.

Из этого красивейшего монастыря нам пришлось уехать с пустыми руками. Фото: Александр Козьмин.

Надкладезная часовня оказалась закрыта. Ничего — позвонили по телефону, предусмотрительно оставленному на двери как раз для таких случаев. Гудок, второй, третий...

—Да... Без ломика пробу не возьмёшь, — констатировали мы и поехали в город. Время ведь было позднее — в лаборатории «Росгеологии» (АО "Северо-Западное ПГО") нас уже заждались.

Кстати, при встречах у родников нас часто спрашивают «А вы просто в бутылки воду набираете и увозите на проверку?» На самом деле брать пробы – это тоже своего рода наука. Сначала мы записываем номер, адрес и координаты родника. Затем осматриваемся: если рядом есть река, дорога, завод или населённый пункт — это необходимо зафиксировать, ведь условия окружающей среды влияют на качество и состав воды. Её температуру, кстати, тоже нужно измерить. Потом оцениваем сам родник: материал трубы нельзя игнорировать. И только после этого можно смело наполнить бутылку до краев. Четырежды. Три раза полощем, а в лабораторию на анализ отправляется лишь последний забор.

«МЕНЬШЕ СТОКОВ – БОЛЬШЕ ЧИСТОТЫ»

Природа, погода, хозяйственная деятельность человека – не только они влияют на чистоту родников. Еще один фактор, непосредственно влияющий на качество природной воды – сточные воды. Чем их меньше, тем будут чище и родники. Об этом не понаслышке знает генеральный партнер нашего проекта - группа компаний «Биотехпрогресс». Здесь разрабатывают новые технологии водоочистки, которые потом применяются в большинстве отраслей промышленности и ЖКХ.

- Проект «Родники Ленобласти 2.0» напрямую связан с нашей деятельностью, - рассказывает менеджер по маркетингу «Биотехпрогресса» Валентин Заярный. – Мы ведь занимаемся непосредственно очисткой воды, очистков стоков предприятий. И как раз сталкиваемся с теми задачами, которые требуют обеспечения чистой водой. Чем чище источники, нам проще. И уменьшение объема любых стоков – основная задача водопотребления.

По словам эксперта, будущее, когда сточных вод не будет вовсе, не за горами.

- Думаю, это в итоге будет возможно, - говорит Валентин Заярный. – Сейчас же постепенно вся промышленность переходит на замкнутые системы водоснабжения. Это основной способ улучшить экологическую ситуацию. Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, нацелены на то, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Проект «Родники Ленобласти» объединил людей и организации, заинтересованные в сохранении экологического здоровья региона.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ВТОРОЙ ВЫЕЗД В ЦИФРАХ

ГОТОВЬТЕСЬ ИСКАТЬ КЛАДЫ!

Многие приметы проекта «Родники Ленобласти» в новом сезоне остались прежними: десятки часов в пути, зелено-жёлто-красная осенняя Ленинградская область, съедающая всю память в фотоаппарате, блогеры, которые с учёным видом — и так же аккуратно и кропотливо — набирают воду в нумерованные бутылки и сверяют координаты... Кроме, кажется, одного: теперь родники ищут не только экспедиторы, но и наши читатели.

Блогер Алена готовится спрятать очередную бутылку с инструкцией о получении подарка.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Каждый выезд экипажи прячут около источников две бутылки с записками. «Письмо счастья» позволяет получить подарок от оператора «МегаФон» — это плащ-дождевик и Powerbank. Набор просто необходимый уважающему себя грибнику и туристу: и в ливне не промокнешь до нитки, и телефон не разрядится в лесной глуши.

Клады, которые мы оставили у родников в ходе первых двух выездов проекта «Родники Ленобласти», уже найдены. Но 24-25 октября, во время третьего экодесанта, мы оставим на маршруте еще две «бутылки счастья». Следите за нами в соцсетях (#РодникиЛенобласти), чтобы не пропустить координаты очередного подарка и успеть найти его первыми.