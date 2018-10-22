Автоледи с двумя маленькими детьми девять часов прождала полицию на месте аварии
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Автоледи ждала инспекторов ДПС девять часов на месте аварии
Целый день на дороге, в разбитой машине и с двумя напуганными детьми, провела 33-летняя жительница Мурина Надежда Иванова. В воскресенье, 21 октября, около полудня женщина выехала на своей «Ладе Веста» с девятилетней дочкой и годовалым сынишкой к прабабушке. Хотели погостить на выходных. Но не успело семейное авто вырулить из поселка, как попало в аварию.
ДТП случилось на Вокзальной улице, у перекрестка с Центральной. Примерно в 12:40 «Лада Веста» потихоньку подъезжала к «красному» светофору, когда впереди стоящая иномарка вдруг «передумала» ехать вперед.
Автоледи с двумя маленькими детьми девять часов прождала полицию на месте аварии.Видео: Предоставлено Надеждой Ивановой
– На светофоре стояли три-четыре машины, и последняя, «Мицубиси», включила задний ход: педаль в пол – и сдала назад, – рассказывает Надежда. – Причем автомобиль занял сразу две полосы. На мои сигналы водитель не реагировал. Чтобы избежать лобового столкновения, пришлось выехать на встречку. В итоге «Мицубиси» угодила в бок, как раз туда, где в автокресле сидел ребенок.
К счастью, все остались целы. Из иномарки выскочил мужчина. Начал с «куда едешь?». Но, несмотря на уверенность в своей правоте, кричать и топать ногами не стал: объяснил, что «пропустил свой перекресток и решил по-быстренькому вернуться назад».
Периодически вокруг участников аварии собиралась пробка. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой
Вызвали полицию через службу «112». Около двух часов дня позвонили с мобильного номера, из ГИБДД.
– Сказали, что приехали по адресу, а нас там нет, – вспоминает Надежда. – После разбирательств выяснилось, что они приехали не в Мурино, а в Кудрово, по совершенно другому адресу. Сказали ждать и пообещали переждать наш вызов другому наряду, который находится ближе.
Иномарка не убедилась в безопасности маневра. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой
Ожидание затягивалось. Надежда звонила в «112» и по сотовому несколько раз, но на том конце провода отвечали, что полиция уже в пути. Отдать детей было некому: прабабушка слишком старенькая и живет на другом конце города, остальные родственники, как назло, уехали на дачу. Днем с дачи выехала «команда» родных, но прибыла в город лишь к десяти часам вечера.
– Сначала дочка испугалась, плакала, я ее успокоила, – делится Иванова. – А потом мы целый день веселились в машине и гуляли вокруг нее. У меня были с собой запасы еды, детского питания, ведь в гости собирались полностью укомплектованными.
Периодически на Вокзальной скапливалась пробка. Когда стало темнеть, часов в семь, машину Надежды зацепил проходящий мимо автобус.
Теперь дверь авто не открывается. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой
Люди в форме появились на месте ДТП лишь в десятом часу. Сказали, что претензий к ним быть не может. И что, по словам Надежды, могли припоздниться еще.
Оформление закончили в одиннадцатом часу. Виноват оказался водитель «Мицубиси», который не убедился в безопасности маневра. Надежда уже обратилась в страховую, но сумму ущерба пока не установили: помятая задняя правая дверь не открывается.
– К прабабушке мы так и не доехали: вернулись домой, – вздыхает женщина. – Сейчас разбираюсь, в какую службу ГИБДД сообщить о моем случае. Они уверены, что сработали верно.
ОФИЦИАЛЬНО:
Татьяна СУСЛОВА, начальник пресс-службы УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти:
– Сейчас выясняем обстоятельства приема и отработки заявки. Пока проводится проверка.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:
Александр ХОЛОДОВ, автомобильный юрист, глава объединения пассажирских перевозчиков «Петербургское такси»:
– Нормы – это то, к чему ГИБДД должна стремиться. Но от того, что она их нарушает, никаких правовых следствий нет. По инструкции, в первую очередь полиция едет туда, где жертвы. Во вторую – где участники ДТП мешают проезду транспорта. В третью – где много участников. Есть приоритеты.
Более того, ГАИ могла еще и оштрафовать участников данной аварии по тысяче каждого за то, что мешают проезду. Согласно ПДД, в случае ДТП водители, если нет пострадавших, должны освободить проезжую часть. Перед этим следует зафиксировать положение автомобилей и следы аварии с помощью фото- и видеосъемки.
Если между участниками есть разногласия, привлекают свидетелей и звонят в полицию. Там могут дать указание оставить место ДТП и подъехать на ближайший пост. Если же разногласий нет, автомобилисты вообще не обязаны сообщать в полицию: могут сами составить европротокол.