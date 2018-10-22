СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-22T18:28:29+03:00

Вместо поездки к прабабушке малыши весь день развлекались в салоне машины [фото, видео]

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Автоледи ждала инспекторов ДПС девять часов на месте аварии 00:00 00:00

Целый день на дороге, в разбитой машине и с двумя напуганными детьми, провела 33-летняя жительница Мурина Надежда Иванова. В воскресенье, 21 октября, около полудня женщина выехала на своей «Ладе Веста» с девятилетней дочкой и годовалым сынишкой к прабабушке. Хотели погостить на выходных. Но не успело семейное авто вырулить из поселка, как попало в аварию.

ДТП случилось на Вокзальной улице, у перекрестка с Центральной. Примерно в 12:40 «Лада Веста» потихоньку подъезжала к «красному» светофору, когда впереди стоящая иномарка вдруг «передумала» ехать вперед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674461" frameborder="0"></iframe> Автоледи с двумя маленькими детьми девять часов прождала полицию на месте аварии.Видео: Предоставлено Надеждой Ивановой

– На светофоре стояли три-четыре машины, и последняя, «Мицубиси», включила задний ход: педаль в пол – и сдала назад, – рассказывает Надежда. – Причем автомобиль занял сразу две полосы. На мои сигналы водитель не реагировал. Чтобы избежать лобового столкновения, пришлось выехать на встречку. В итоге «Мицубиси» угодила в бок, как раз туда, где в автокресле сидел ребенок.

К счастью, все остались целы. Из иномарки выскочил мужчина. Начал с «куда едешь?». Но, несмотря на уверенность в своей правоте, кричать и топать ногами не стал: объяснил, что «пропустил свой перекресток и решил по-быстренькому вернуться назад».

Периодически вокруг участников аварии собиралась пробка. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой

Вызвали полицию через службу «112». Около двух часов дня позвонили с мобильного номера, из ГИБДД.

– Сказали, что приехали по адресу, а нас там нет, – вспоминает Надежда. – После разбирательств выяснилось, что они приехали не в Мурино, а в Кудрово, по совершенно другому адресу. Сказали ждать и пообещали переждать наш вызов другому наряду, который находится ближе.

Иномарка не убедилась в безопасности маневра. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой

Ожидание затягивалось. Надежда звонила в «112» и по сотовому несколько раз, но на том конце провода отвечали, что полиция уже в пути. Отдать детей было некому: прабабушка слишком старенькая и живет на другом конце города, остальные родственники, как назло, уехали на дачу. Днем с дачи выехала «команда» родных, но прибыла в город лишь к десяти часам вечера.

– Сначала дочка испугалась, плакала, я ее успокоила, – делится Иванова. – А потом мы целый день веселились в машине и гуляли вокруг нее. У меня были с собой запасы еды, детского питания, ведь в гости собирались полностью укомплектованными.

Периодически на Вокзальной скапливалась пробка. Когда стало темнеть, часов в семь, машину Надежды зацепил проходящий мимо автобус.

Теперь дверь авто не открывается. Фото: Предоставлено Надеждой Ивановой

Люди в форме появились на месте ДТП лишь в десятом часу. Сказали, что претензий к ним быть не может. И что, по словам Надежды, могли припоздниться еще.

Оформление закончили в одиннадцатом часу. Виноват оказался водитель «Мицубиси», который не убедился в безопасности маневра. Надежда уже обратилась в страховую, но сумму ущерба пока не установили: помятая задняя правая дверь не открывается.

– К прабабушке мы так и не доехали: вернулись домой, – вздыхает женщина. – Сейчас разбираюсь, в какую службу ГИБДД сообщить о моем случае. Они уверены, что сработали верно.

ОФИЦИАЛЬНО:

Татьяна СУСЛОВА, начальник пресс-службы УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти:

– Сейчас выясняем обстоятельства приема и отработки заявки. Пока проводится проверка.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Александр ХОЛОДОВ, автомобильный юрист, глава объединения пассажирских перевозчиков «Петербургское такси»:

– Нормы – это то, к чему ГИБДД должна стремиться. Но от того, что она их нарушает, никаких правовых следствий нет. По инструкции, в первую очередь полиция едет туда, где жертвы. Во вторую – где участники ДТП мешают проезду транспорта. В третью – где много участников. Есть приоритеты.

Более того, ГАИ могла еще и оштрафовать участников данной аварии по тысяче каждого за то, что мешают проезду. Согласно ПДД, в случае ДТП водители, если нет пострадавших, должны освободить проезжую часть. Перед этим следует зафиксировать положение автомобилей и следы аварии с помощью фото- и видеосъемки.

Если между участниками есть разногласия, привлекают свидетелей и звонят в полицию. Там могут дать указание оставить место ДТП и подъехать на ближайший пост. Если же разногласий нет, автомобилисты вообще не обязаны сообщать в полицию: могут сами составить европротокол.