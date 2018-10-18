«Ничего святого!»: Анастасию Волочкову обвинили в использовании отца-инвалида ради рекламы диванов

18 Окт. 23:23 2018-10-18T23:51:03+03:00

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Это сегодня "королева шпагата" Анастасия Волочкова - столичная жительница. Но родилась и выросла она в Санкт-Петербурге, здесь же, в скромной квартире, до сих пор живет ее отец.

Знаменитая дочь нет-нет, да и приедет в Питер, чтобы заодно навестить отца. И непременно поделится об этом с подписчиками в "Инстаграме".

- Мой родной, любимый город, где я выросла и познала первые признания моего таланта. Здесь, на берегах Невы, рукоплескали мои первые преданные поклонники, для которых я танцевала на сцене одного из прославленных театров мира. Это мой город, моя жизнь и мой успех, - делится бывшая прима мыслями, которые на нее нахлынули на родной земле.

И тут же Анастасия рассказывает о своем папе, которого десять лет назад разбил инсульт. Отец звезды не может говорить, у него парализована правая сторона, и он передвигается по своей квартире на инвалидной коляске.

Анастасия Волочкова с отцом. Фото: "Инстаграм"

- Дело в том, что мой папа инвалид. К сожалению, люди, находившиеся с ним эти годы, запустили и папу, и его квартиру, купленную ему мной много лет назад. Я решила взять ситуацию в свои руки и изменить условия жизни папы, - начала очередной пост Анастасия.

Казалось бы, можно порадоваться за заботливую дочь. Но Волочкова все перевернула с ног на голову:

- Мой папа очень болен. И мне известно, как это быть на грани. И я хочу скрасить ему жизнь. К сожалению, кроме меня это сделать некому.

И что бы вы думали будет дальше? А дальше - откровенная и прямая реклама фирмы по производству диванов.

- Компания *** изготавливает диваны на заказ. И для больных людей тоже. Узнав о сложившейся ситуации мне предложили свою подмогу компания ***. А вы какой бы диван выбрали?

"Как цинично, пользуясь болезнью папы, рекламировать диваны", "бедная Настя" сидит не у кровати больного отца, а денежки зарабатывает", "Чем вы хотите скрасить папе жизнь? Новым диваном? Что?!", "Вот это поворот! Весьма неожиданно!", "Да, лучшее, что может сделать дочь для тяжело больного отца - это купить диван", "Ничего святого...", - обрушились подписчики с критикой на Анастасию.

А кто-то и вовсе предположил, что диван до отца не доедет, мол, балерина за рекламу лучше деньгами возьмет.