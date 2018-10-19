2018-10-19T08:33:36+03:00
Спорт

Расписание матчей 8-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Вольфсбург»- «Бавария», «Штуттгарт» - «Боруссия» и другие матчи 8-го тура немецкого чемпионата

Лидер Бундеслиги «Боруссия» отправится на родину «Мерседеса» экзаменовать «Штуттгарт», а забуксовавшая «Бавария» поедет в гости к другим «автомобилистам» - из «Вольфсбурга»: расписание матчей 8-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019
Петр КИБЕР
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Расписание матчей 8-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Вольфсбург»- «Бавария», «Штуттгарт» - «Боруссия» и другие матчи 8-го тура немецкого чемпионата.Расписание матчей 8-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Вольфсбург»- «Бавария», «Штуттгарт» - «Боруссия» и другие матчи 8-го тура немецкого чемпионата.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 19 октября, единственным вечерним матчем стартует 8-й тур чемпионата Германии. В пятницу сыграют середняк Бундеслиги «Айнтрахт» и аутсайдер «Фортуна». Но основные события состоятся в субботу и воскресенье.

20 числа в гостях проведет матч несколько забуксовавшая и опустившаяся на 6-е место грозная «Бавария». Мюнхенцев примут на родине «Фольксвагена» - в Вольфсбурге. Местный одноименный клуб не сдастся без боя, хотя их шансы на победу по оценкам экспертов не превышают 11 процентов. Впрочем, не факт, что очевидный фаворит – «Бавария», сможет увести домой три очка.

Одновременно с этой игрой, начнется встреча в Штуттгарте, куда с визитом пожалует лидер Бундеслиги дортмундская «Боруссия». Здесь шансы хозяев, прочно занимающих последнюю строчку таблицы немецкого чемпионата, расцениваются даже выше, чем у «Вольфсбурга» против «Баварии». 22 процента против 52 – столько экспертов ставят на выигрыш «Штуттгарта» и «Боруссии» соответственно. Ничья тоже вероятна – четверть букмекеров верят в такой исход.

Также в субботу сыграют «Байер» и «Ганновер 96», «Нюрнберг» и «Хоффенхайм», «Аугсбург» и «РБ Лейпциг», а также «Шальке 04» и «Вердер».

Завершится 8-й тур двумя играми в воскресенье. 21 октября встретятся «Герта» в «Фрайбургом» и один из лидеров –менхенгладбахская «Боруссия» с «Майнцем 05». В победе третьей команды Бундеслиги уверены 60 процентов футбольных аналитиков.

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