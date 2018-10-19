Группа компаний «Новотранс» инвестирует в Ленинградскую область 45 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:02:17+03:00

На берегу Финского залива, на территории морского транспортного порта «Усть-Луга», в ближайшее время начнется строительство большого транспортного комплекса.

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В Ленинградской области в ближайшее время начнется строительство большого транспортного комплекса, который должен стать новым экспортным центром северо-запада России.

Не секрет, что для любого российского региона приход нового инвестора - благо. Новые производства - это новые рабочие места для местных жителей, налоговые отчисления. Ленинградская область сегодня один из лидеров среди российских регионов по привлечению инвестиций. Каждый год общий объем средств, которые вкладывают в Ленобласть предприниматели, увеличивается примерно на треть. Например, по итогам 2017 года эта совокупная цифра превысила 300 миллиардов рублей. На текущий момент регион занимает в рейтинге самых инвестиционно привлекательных субъектов РФ 12 место. Рост инвестиций легко объясняется. Ленинградская область предоставляет предпринимателям, которые готовы запускать на территории региона свои проекты, уникальные условия. Например, налог на прибыль понижается до 13,4% (на срок до 6 лет), а налог на имущество - так и вовсе до нуля!

На берегу Финского залива, на территории морского транспортного порта «Усть-Луга», в ближайшее время будет запущен один из самых масштабных инвестиционных проектов последних лет - в Ленобласти начинает работу крупный транспортный холдинг «Новотранс».

LUGAPORT - НАШ ОТВЕТ ПРИБАЛТИКЕ

Группа компаний «Новотранс» специализируется на железнодорожных перевозках грузов (на текущий момент ее парк - более 28 тысяч грузовых вагонов), а также владеет вагоноремонтными заводами в разных регионах России.

Свой проект по работе в Ленинградской области «Новотранс» представил в феврале нынешнего года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Транспортный терминал в порту «Усть-Луга» будет называться Lugaport и включит в себя целый комплекс объектов. Для приема навалочных грузов (чугун, руда и различная металлопродукция) построят большой причал, где каждые сутки смогут разгружать до 1000 грузовых вагонов. Рядом будет расположен крытый терминал пищевых продуктов, в котором можно единовременно хранить до 100 тысяч тонн различных товаров. Здесь же появится специализированный зерновой терминал, который, как прогнозируют специалисты, станет основным зерновым портом Балтийского моря, выиграв конкуренцию и крупнейшие заказы у портов стран Балтии. На складах причала можно будет хранить до 300 тысяч тонн зерна, а отгружать - до 6 миллионов тонн в год.

3 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

А в самое ближайшее время «Новотранс» в области начнет строительство нового вагоноремонтного завода, на котором установят самое современное, высокотехнологичное оборудование. Работать здесь будут прежде всего местные жители. Компания уже начала поиск людей на основные рабочие специальности - нужны опытных строители, слесари, токари. В общей сложности, проекты холдинга дадут региону более 3 тысяч рабочих мест.

В «Новотрансе» рассказывают, что общий объем инвестиций, которые будут вложены в проекты, - более 45 миллиардов рублей.

«НЕ ТОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАТЬ, НО И ВЫПОЛНЯТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ»

- Наша цель - не только зарабатывать, но и выполнять социальную функцию, - заявил журналистам президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров. - Мы работаем в России, платим налоги в России. Мы привыкли уважать и ценить людей, которые нас окружают.

В «Новотрансе», как и в самых успешных мировых компаниях уверены, что социальная ответственность бизнеса - единственная правильная стратегия.

В случае с новым инвестором Ленобласти речь идет не только о «социалке» непосредственно на самих предприятиях. Хотя и это тоже - у всех сотрудников «Новотранса» есть медицинская страховка, компания обеспечивает их бесплатным питанием и транспортом до места работы и назад.

Параллельно со строительством объектов «Новотранс» будет создавать и соответствующую социальную инфраструктуру - строить для своих рабочих жилые дома, детские сады для их чад, спортивные и оздоровительные объекты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компания восстановит и отреставрирует в районе порта памятники ВОВ

Во всех регионах, где функционируют подразделения «Новотранса», компания активно занимается и благотворительными проектами - поддержкой патриотическо-поисковых движений и ветеранских организаций, адресной помощи воспитанникам детских домов. Ленинградская область, как и весь Северо-Западный федеральный округ, не станет исключением.

Продвигать подобные проекты будет созданный специально для этого благотворительный фонд «Новотранс 5П».

К 9 мая 2019 года на средства компании будут восстановлены и отреставрированы памятники героям Великой Отечественной войны, которые находятся в окрестностях Усть-Луги. В июле-августе 1941 года неподалеку проходил так называемый Лужский оборонительный рубеж, длинная цепь укреплений, которая защищала Ленинград от прорыва немецких войск. Благодаря героизму советских солдат продвижение группы армий «Север» Вермахта было остановлено более чем на месяц. Красная армия потеряла на этом участке убитыми более 55 тысяч человек.